深化区域合作 共创亚洲美好未来（国际时评）

6月12日至16日，习近平主席将对吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议、亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会。访问中亚两国，共话合作大计，共谋地区发展蓝图，人们期待此行为区域和平稳定和繁荣发展带来新动力。

中国同中亚国家是山水相连的友好邻邦，中国高度重视发展同中亚各国的友好合作关系。近年来，中吉和中塔关系快速发展，元首外交发挥重要引领作用。2013年9月，习近平主席对吉尔吉斯斯坦进行国事访问，两国建立战略伙伴关系；2018年6月吉总统热恩别科夫访华，两国关系进一步提升至全面战略伙伴关系。2014年9月，习近平主席首次访问塔吉克斯坦，推动两国关系进入快车道。2017年8月，塔总统拉赫蒙访华，两国关系提升为全面战略伙伴关系。

中亚位于亚欧大陆核心区域，是古丝绸之路的必经之地。如今随着“一带一路”建设不断推进，古丝路沿线焕发出新的生机。吉、塔两国都是最早支持和积极参与“一带一路”建设的国家，塔吉克斯坦是世界上第一个同中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家。从翻越高寒山区的中吉乌公路，到穿越帕米尔高原的中国—中亚天然气管道D线，从被吉媒体称为“世纪工程”的达特卡—克明输变电线与南部电网改造项目，到解决了塔电力紧缺问题的杜尚别2号热电厂……中吉、中塔合作推动了当地社会经济发展，加深了人民间的友好情谊。民调显示，中国是塔吉克斯坦民众心目中最友好的国家之一。相信习近平主席此行将进一步推动中国同吉、塔两国务实合作，加强“一带一路”倡议同吉方“2040年发展战略”、塔方2030年前国家发展战略对接，为人民带来更多福祉。

上海合作组织是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，有着巨大的国际影响力。当下，国际局势纷繁复杂，上合组织始终保持强劲合作动力、强大生命力的背后，是互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”。6年前，正是在比什凯克，习近平主席首次出席上合组织峰会，发出“弘扬‘上海精神’ 促进共同发展”的时代强音。去年6月，上合组织扩员后的首次峰会在青岛成功举行，在这承前启后、继往开来的重要节点，习近平主席阐述的主张指明了方向——进一步弘扬“上海精神”，提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，坚持共商共建共享的全球治理观，破解时代难题，化解风险挑战。如今，历史的镜头再次对准比什凯克，上合组织将为构建人类命运共同体作出怎样的新贡献，人们热切期待。

作为全球最具活力和潜力的发展高地，亚洲在世界战略全局中的地位不断上升，亚洲的和平与安全更牵动世界。与此同时，亚洲安全和发展仍面临不少困难，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，国际社会上冷战思维、零和博弈等陈旧观念不时泛起。维护和平稳定，携手应对安全挑战成为亚洲国家普遍共识。亚信是亚洲覆盖范围最大、成员数量最多、代表性最广的地区安全论坛，成立27年来，对增进亚洲和平稳定和区域交流合作发挥了独特作用。中国在亚信发展历程中始终扮演重要角色，担任2014—2016年、2016—2018年主席国，在推动亚信会议发展方面取得巨大成就。在2014年5月亚信上海峰会上，习近平主席倡导树立共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，引起广泛共鸣和积极响应，对促进亚洲国家相互信任与协作，共建和平、安全、稳定的地区和国际环境具有深远意义。习近平主席此次出席亚信峰会，让人们对进一步扩大亚信影响、提升亚信整体合作水平倍增信心。

推动双边关系行稳致远，促进区域合作蓬勃发展，维护多边主义和世界和平与稳定，中国外交亮点纷呈。人们相信，习近平主席即将开启的中亚之行将为和平、发展、合作、共赢的时代潮流注入正能量，推动各方携手共创亚洲和平与繁荣的美好未来。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 03 版）

(责编：岳弘彬)