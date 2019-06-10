巩固友好合作 推动和平发展

6月12日至16日，国家主席习近平将应邀对吉尔吉斯斯坦进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议、出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会并对塔吉克斯坦进行国事访问。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦各界对习近平主席此行充满期待，认为习近平主席此访必将进一步巩固该国与中国的双边关系，为推动地区和平发展作出新的更大贡献。

“为两国共建一带一路注入新动力”

吉尔吉斯斯坦媒体高度关注习近平主席即将开始的国事访问，吉尔吉斯斯坦卡巴尔通讯社、吉尔吉斯斯坦24小时通讯社等都做了重点报道。卡巴尔通讯社报道指出，中国是吉尔吉斯斯坦的全面战略伙伴，两国合作密切，习近平主席此访将提升两国合作至更高水平。24小时通讯社报道认为，习近平主席此访将收获丰硕成果。

吉尔吉斯斯坦国会议员卡尼别克·伊马纳利耶夫表示，中国是吉尔吉斯斯坦重要的合作伙伴，双方共建“一带一路”潜力巨大。期待习近平主席此访推动吉中合作取得更加丰富的成果，为两国民众带来更多福祉。

吉尔吉斯斯坦外交官、《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版译者巴克特古利·卡雷姆别科娃表示，吉尔吉斯斯坦人民非常盼望和欢迎习近平主席来访。中国取得的发展成就令人赞叹，不仅为吉尔吉斯斯坦等渴望发展的国家提供了可借鉴的经验，也为这些国家带来了更强的发展信心。她表示：“希望习主席此访为两国共建‘一带一路’注入新动力，进一步推动双方在治国理政方面的经验交流，为吉尔吉斯斯坦制定发展政策提供更多切实有效的参考。”

“我钦佩习近平主席在治国理政中展现出的卓越能力。”吉尔吉斯斯坦妇女大会主席阿克巴吉舍娃曾在2013年9月见到习近平主席。她表示，近年来，中国又有数千万人口摆脱贫困，“这种贡献独一无二”。她很高兴再次迎来习近平主席对吉进行国事访问，期待两国全面战略伙伴关系不断深化，加强治国理政经验交流和战略对接，进一步携手合作，实现共同发展。

吉尔吉斯斯坦比什凯克人文大学校长阿布杜拉达·穆萨耶夫表示，近年来，随着“一带一路”建设不断推进，吉中之间的交流合作越来越密切，吉尔吉斯斯坦掀起了“汉语热”，“学习汉语”“到中国去”成为越来越多吉尔吉斯斯坦青年的梦想。他相信习近平主席此访将进一步深化两国人文交流，让两国合作的民意基础更加牢固。

“如果有机会，我想当面对习主席说声谢谢”

“我希望能再次见到习主席，期盼习主席来我们厂看看。”2014年9月13日，习近平主席和塔吉克斯坦总统拉赫蒙共同出席了杜尚别2号热电厂一期工程竣工仪式、二期工程开工仪式。杜尚别2号热电厂厂长莫罗德说，他在那次活动中，首次见到了习主席。莫罗德表示：“我想当面感谢习主席对塔中友谊进一步发展所作的贡献，感谢中国帮助我们实现了电力能源自主。衷心希望塔中两国永远做好邻居、好伙伴、好兄弟！”

舒古勒夫·别赫佐德是杜尚别2号热电厂的员工。“现在热电厂二期已经竣工投运两年多，我也由学员晋升为值长（生产运行班组协调指挥总负责人）。我个人的进步以及企业的发展，包括塔吉克斯坦电力基础设施的变化，都离不开习近平主席、中国政府以及中国企业的帮助与支持。”他说：“如果有机会，我想当面对习主席说声谢谢。”

塔吉克斯坦民族大学亚欧语言系汉语教师沙萌娜表示，这是习近平主席第二次对塔吉克斯坦进行国事访问，体现了塔中两国的深厚友谊，也是深化两国合作的重要机遇。

塔吉克斯坦总统战略研究中心前第一副主任赛福洛·萨法罗夫说，习近平主席和拉赫蒙总统在双多边场合互动频繁，为促进双边关系发展奠定了坚实基础。过去几年，塔中关系不断提升，两国各领域务实合作取得显著成就，中国的资金、技术、市场对塔发展经济、实现工业化转型发挥了不可替代的积极作用。“期待习主席此访进一步引领塔中关系发展，推动塔中各领域务实合作迈上新台阶。”

塔吉克斯坦科学院经济与人口研究所副所长阿弗洛尔·米尔萨依多夫认为，虽然塔中的体量、国情和发展阶段都不相同，但在两国元首关心下，两国关系已提升为全面战略伙伴关系。习近平主席时隔5年再次对塔进行国事访问，体现出他对塔中关系的高度重视，也表现出对于塔主办亚信峰会的坚定支持。

米尔萨依多夫表示，共建“一带一路”倡议受到沿线国家和地区的广泛欢迎。“中国企业在塔吉克斯坦投资兴建了许多项目，不仅完善了我们的基础设施，还保障了能源安全，创造了经济效益和工作岗位。塔吉克斯坦2030年前国家发展战略与‘一带一路’倡议对接已取得积极成果，我们相信习主席此访将深化这一进程。”

“期待中国为推动地区经济一体化贡献更多力量”

“中方全力支持吉方办好今年上海合作组织比什凯克峰会”“中方支持塔方办好今年亚洲相互协作与信任措施会议峰会，不断提升亚信整体合作水平”。今年4月，在北京分别会见吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫和塔吉克斯坦总统拉赫蒙时，习近平主席作出上述表示。习近平主席即将出席两场峰会，也受到两国友好人士的高度关注。

吉尔吉斯斯坦总统办公室外交政策部门负责人丹尼亚尔·赛德科夫近日表示，吉已做好迎接包括习近平主席在内的各国贵宾的准备。他强调，上合组织比什凯克峰会将讨论青岛峰会成果的落实情况，进一步扩大和深化各国在政治、经济和安全领域的合作，并就当前国际和地区事务交换意见。

吉尔吉斯斯坦前总理朱马古洛夫对本报记者表示，中国是世界经济增长的重要引擎，上合组织成员国在共建“一带一路”框架下持续加强合作，将是确保地区乃至世界稳定发展的重要因素。期待习近平主席出席上合组织比什凯克峰会，期待峰会为区域国家深入开展务实合作提供良好契机，同时进一步推动上合组织为捍卫多边主义、完善全球治理贡献力量。

吉尔吉斯斯坦议会议员玛哈巴特·玛夫利亚诺娃说：“我们国家将以最大的热情迎接包括习近平主席在内的各国贵宾。”

伊马纳利耶夫表示，当前单边主义和保护主义抬头，上合组织成员国深入推进多边合作，通过对话合作谋求共同发展、互利共赢，对地区和世界发展繁荣具有重要意义。在中国的倡议和推动下，“丝路精神”和“上海精神”在上合组织框架内实现了密切融合。“期待习近平主席出席比什凯克峰会，期待中国为推动地区经济一体化贡献更多力量。”

谈到即将举行的亚信峰会，萨法罗夫强调，中国在担任主席国期间做了大量工作。特别是习近平主席在2014年亚信上海峰会上提出的亚洲安全观，为地区安全合作指明了方向。他期待此次亚信峰会能就亚信合作机制与共建“一带一路”进行探讨，促进地区经济增长。

（本报比什凯克、杜尚别6月9日电 记者裴广江、刘仲华、肖新新、曲颂、谢亚宏、周翰博、陈尚文）

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 03 版）

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