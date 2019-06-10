中美经贸摩擦阴霾之下，人们迫切需要得到正解的问题是：中美为什么应当选择合作？为什么应当倡导和维护经济全球化？

美国决策圈一遍又一遍强调“为了避免高关税，很多企业从中国搬到了包括美国在内的其他国家”，但美国民众在社交媒体平台上纷纷发文反对加征关税的做法，美国各界纷纷致信美国政府呼吁停止贸易争端，美国研究机构基于民意调查纷纷发出预警报告。

牵连“所有人”的事情，人民的心愿至关重要。中国自古以来就强调政之所兴在民心，当以百姓心为心。在当今经济全球化时代，更当以天下心为心。

人民是中美合作实实在在的参与者、感知者、受益者，要听听人民怎么说。“我有时候自问为什么每天要这么辛苦工作，但想象在地球另一端的人们和小孩子，是多么兴奋地期待吃到最棒的樱桃，我就有了继续加油的动力——要用我们的樱桃让世界另一边的人感到幸福。”5年前为中国企业在纽约证券交易所正式挂牌而敲钟的美国农场主皮特·维尔布鲁格发出如是感言，他当时正沉浸在从中国电商平台上收获的巨大惊喜中：从其华盛顿州的农场摘下的樱桃，只需48—72小时就送到中国消费者手中；短短十余天在中国电商平台预售，5.5万消费者下单，累计卖出108吨樱桃，相当于1000个中国大中型超市一天的销量……

维尔布鲁格们的“全球化故事”告诉人们，全球供应链在新技术应用的助力下可以神奇地创造财富和机遇，当然这只有在合作的平台上、合作的意愿中才能实现。根据美中贸委会最新统计，过去10年，肯塔基州对华货物出口增长157%，超过该州对世界其他各国货物出口总和增长率的两倍；肯塔基州对华服务出口增长250%，是该州对世界其他各国服务出口总和增长率的10倍多。中国是田纳西州第三大货物出口市场和第三大服务出口市场，在科罗拉多州、密歇根州、华盛顿州的货物、服务出口市场中，中国均列前五位。事实一再表明，经济全球化时代，中美之间交往频繁、利益融合，合作是唯一正确选择。

中美两国人民渴望做互惠互利的伙伴、真诚相待的朋友。近期围绕中美之间的“斗”与“合”，两种声音的交锋一直在持续。一边，美国一些政客为挑起争端、极限施压而不停叫嚣；另一边，美国民众呼唤合作的声音汇成洪流。就在上个月，纪念美国太平洋跨州铁路接轨150周年的“金钉节”在盐湖城隆重举行，当现场响起《茉莉花》悠扬的旋律时，人们深深缅怀1.2万多名中国劳工在林肯总统当年力推的铁路建设中做出的巨大贡献，穿越时空感悟两国人民携手创造工业奇迹的历史，且更加渴望当今时代的携手能够不断创造更多惠及双方的利益。

中美关系完全被割裂是难以想象的，也不符合美国民意。人们期待的是合作而不是对抗，是交往和了解而不是“脱钩”和隔绝。很多人坚定认为，民间真实存在的往来早就为中美友谊打下深厚基础，中美友好合作的大方向不该逆转；今天，更不能让一些别有用心的人把中美两国人民的利益当作其鼓动“新冷战”的牺牲品。

民意不可违，逆大势者终将被时代所弃。应当看到，经济全球化本就是在彼此“约定”的合作中推进的，“弃约方”自然会被淘汰，而经济全球化大势依然滚滚向前发展。美国前财政部长保尔森警告说，如果美国对其他创新经济和创业者关上大门，那么美国对外国投资的吸引力就会大打折扣，美国原有领先地位也会失去，最终美国有可能孤立自己。

全球化时代容不下以邻为壑的自私做法。准确把握经济全球化大势，是一门研究经济的必修课，也是事关民心的大学问。显然，美国决策圈里的一些人已经欠课太多了。日前，美国财政部长姆努钦在二十国集团财长和央行行长会议期间表示，愿根据原有谈判条件去完成同中方达成协议的谈判，并同时继续强调以关税相威胁。这种表态无异于告诉人们，美方还没有懂得什么是诚意，还没有懂得平等相待、相互尊重。他们在与时代大势隔绝的怪圈里受困，害人也害己，不得人心！

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 02 版）

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