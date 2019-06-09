科普：蜜蜂也能“看懂”数字

新华社悉尼6月9日电 看到符号“4”，你会觉得这是一个数字。这对人类来说并非难事。不过研究人员发现，拥有“微型大脑”的蜜蜂也有着这种将符号与数量关联起来的能力。

研究人员说，这是首次发现昆虫也具有如此复杂的认知能力，不仅有助了解与数字相关能力的形成过程，还为人类和其他物种交流带来了新的可能。

澳大利亚皇家墨尔本理工大学研究人员和法国同行在新一期英国《皇家学会生物学分会学报》上发表论文介绍说，他们利用一种特制的“Y”形迷宫训练蜜蜂，使其能够将符号与特定数量的某些物体正确匹配，然后测试这些蜜蜂能否利用新学来的知识将符号与特定数量的其他物体匹配，如将“2”与两根香蕉、两棵树或两顶帽子相对应。

结果发现，无论是从符号到数量，还是从数量到符号，经过训练的蜜蜂能够很好地完成任务。只不过这种匹配只能在所训练的单一方向完成，如果一组蜜蜂接受了从符号到数量的对应训练，那么它们不会反向完成从数量到符号的匹配。

参与研究的澳大利亚皇家墨尔本理工大学副教授阿德里安·戴尔说，先前有研究显示，灵长类动物和鸟类能学会将符号和数量关联起来，这是第一次发现昆虫也具有此种能力，表明这种复杂的认知能力并不局限于脊椎动物。

“人类大脑有860多亿个神经元，而蜜蜂大脑只有不到100万个神经元，”戴尔说，“如果蜜蜂有学习象征性语言的能力，这将为未来跨物种间的交流开辟令人兴奋的新途径。”

研究人员说，虽然蜜蜂无法像某些动物一样能够更好地理解符号并执行复杂任务，但研究蜜蜂的“微型大脑”如何处理如此复杂的信息，有助于理解人类和其他动物的数学和文化思维，也为将来设计高效计算系统提供了更多可能性。

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