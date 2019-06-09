长篇报告文学《多瑙河的春天——“一带一路”上的钢铁交响曲》艺术展现“一带一路”建设实绩

新华社北京6月9日电（记者史竞男）长篇报告文学《多瑙河的春天——“一带一路”上的钢铁交响曲》日前已由河北教育出版社、花山文艺出版社出版。作为一部以“一带一路”建设为题材的长篇报告文学作品，该书以文学化的手法，艺术展现了“一带一路”建设取得的实绩。

该书由国家一级作家王立新创作，以河钢集团成功收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂并扭亏为盈的故事为主体，以中塞双方一起协作演奏美妙的钢铁交响曲为喻指，通过发生在“一带一路”上的感人故事，展示了“一带一路”的美好前景，也反映出中国改革开放取得的巨大成就。

救活一座厂，改变一座城，河钢集团塞尔维亚公司以钢铁报国，成为“一带一路”建设坚定的践行者和积极融入全球化发展的先锋模范。今年4月，中宣部授予河钢集团塞尔维亚公司管理团队“时代楷模”称号。

日前在中国作家协会举行的该作品研讨会上，专家表示，该作品是一部反映“一带一路”建设成就的重要作品，也加深了读者对“一带一路”倡议的理解。

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