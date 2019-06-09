法国举办第二届汉语水平考试留学就业展

新华社巴黎6月8日电（记者陈晨）法国第二届汉语水平考试（HSK）留学就业展8日在法国国立东方语言文化学院开幕，吸引汉语学习者、汉语水平考试考生和家长等1800余人参加。

本次活动将汉语水平考试与中国大学推介、中国企业就职招聘结合起来。当天，1516名法国学生参加了汉语水平考试。留学就业展则汇集了清华大学、北京大学、北京师范大学等多所中国知名大学以及中国国航、中国电信、中广核欧洲能源公司等企业，为法国汉语学习者提供中国留学和课程咨询以及就业和实习平台。

活动开幕式由法国国民教育部首任汉语总督学白乐桑主持。中国驻法国使馆教育处公使衔参赞杨进致辞时说，在法国，人们学习汉语的历史悠久且热情日益高涨。中国高校和企业来到法国进行宣传推介，为法国汉语学习人员提供了良好的平台。

法国国立东方语言文化学院汉语系副主任奥迪勒·罗特表示，举办该活动为促进法中两国文化教育交流发挥了积极作用。

据中国驻法国使馆教育处介绍，近十多年来，在孔子学院推动下，汉语热在法国不断高涨，该国汉语学习人数连年增长，孔子学院汉语学习者激增，各类汉语考试参考人数连续三年超过5000人。越来越多法国青少年选择学习汉语、到中国留学以及在中国企业就业。

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