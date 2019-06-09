擘画新形势下中俄关系新蓝图

人民网北京6月9日电（刘叶婷、邓洁）6月5日至7日，应俄罗斯总统普京邀请，国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。不到3天时间里，习近平主席辗转莫斯科、圣彼得堡两地，出席近20场活动，政经文相济，双多边兼顾，叙友谊、聚共识、促合作，取得丰硕成果。多位俄知名专家以及俄主流媒体对此予以高度评价。

中俄合作进入新时代

同普京总统举行会谈、签署两项重要声明、见证近30份双边合作文件的签署、出席中俄建交70周年纪念大会、出席莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式、接受普京总统母校圣彼得堡国立大学名誉博士学位??习近平主席此次出访行程紧凑，一系列重要活动紧锣密鼓，显示出全方位、深层次、多领域的中俄互利合作格局正在形成，开启了中俄关系发展的新时代。

俄罗斯各大主流媒体全面跟进报道了习近平主席访问俄罗斯的行程。俄新社大篇幅梳理了此次访问的亮点，主要聚焦“大熊猫馆开馆”、中俄各领域务实合作成果等。

俄罗斯塔斯社近几日追踪报道了习近平主席对发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系的相关论述。报道指出，两国明确了肩负的多项重大新使命，并确定了长期合作方针，俄中将在投资、创新、数字经济、航天航空、农业、北极开发等领域开展合作。俄《论据与事实报》网站全文刊发了习近平主席在中俄建交70周年纪念大会上的讲话。

俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基表示，两国元首共同宣布发展新时代全面战略协作伙伴关系，向国际社会发出重要信号，俄罗斯与中国决心将双方协作提升至“迈入新时代”的更高水平。他认为，为维护俄中人民利益，两国需在以下领域开启合作新时代：首先是在国际组织内加强合作——在现有良好合作的基础上，更有效地抗击霸权主义、单边主义；此外还需在金融、经贸往来、基础设施建设、军事技术等方面继续巩固加深各层面合作。

“俄罗斯之声”电台亚洲问题专家亚历山大·泽连科夫表示，近年来俄中政治及经贸关系持续发展，双方均希望进一步加强务实合作，抵御外部挑战和威胁。与此同时，全球经济形势正发生深刻变化。这都促使俄罗斯与中国同舟共济，深化两国在政治、经济、战略、人文等领域的合作。

俄罗斯sputnik电台网站报道，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京多次表示，中俄关系是国际事务中的稳定因素。莫斯科国立大学新闻系俄中研究中心主任叶甫根尼·扎伊采夫在sputnik电台节目中就此发表评论称，中俄两国领导人就这一问题的立场是一致的。双方领导人亮明了旨在维护世界稳定的外交政策观，两国加强合作将有利于维护世界稳定。

扎伊采夫还注意到，中俄领导人声明支持世界多极化。他认为，上海合作组织、金砖国家等机制正是推动世界多极化发展的重要平台。扎伊采夫还强调，中国经济的可持续发展对世界经济增长发挥重大作用。

中国主张受赞誉

“放眼世界，可持续发展是各方的最大利益契合点和最佳合作切入点。”“可持续发展是破解当前全球性问题的‘金钥匙’”……当地时间6月7日下午，习近平主席出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛并在论坛全会上发表致辞，精辟阐述可持续发展的中国主张。他指出，中国愿继续同各方携手努力，秉持可持续发展理念，体现人类命运共同体担当，倡导多边主义，完善全球治理，共同促进地球村持久和平安宁，共同创造更加繁荣美好的世界。

在俄中友协副主席萨纳科耶夫看来，习近平主席在圣彼得堡国际经济论坛上强调可持续发展，是大国领导人高度责任心的具体体现。人们往往会忽略，生态环境已经承受了太大压力。大国领导人在高端平台上倡导可持续发展至关重要。萨纳科耶夫认为，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念正是体现了可持续发展的精神——每个人、每个国家都要为全人类的命运负起责任，都要树立“绿水青山就是金山银山”的观念，努力践行可持续发展。

针对如何开辟崭新的可持续发展之路，习近平主席提出三点主张：坚持共商共建共享，合力打造开放多元的世界经济；坚持以人为本，努力建设普惠包容的幸福社会；坚持绿色发展，致力构建人与自然和谐共处的美丽家园。

俄罗斯极地开发协会代表阿列克谢·罗格诺夫认为，习近平主席在致辞中阐释了对世界局势的观察和思考，强调了可持续发展理念。“中国为世界的可持续发展事业作出了巨大贡献，中国是促进世界和平与发展的中坚力量。”

俄罗斯犹太自治州投资代表处基金会总裁米哈伊尔·尤尔金表示，习近平主席始终呼吁推动构建人类命运共同体，建立更加公正的国际经济秩序、促进经济发展，这一系列倡议都是为了人类社会的和平、发展与繁荣。

“中国将不断扩大对外开放”“中方愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果”。习近平主席在圣彼得堡国际经济论坛上提到，中方愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果和发展数字经济合作。俄罗斯各大媒体第一时间进行了广泛报道。与会嘉宾纷纷点赞习近平主席在致辞中提出的一系列倡导开放合作的新举措，并试图从中找寻新的合作机会。

俄罗斯Rosbalt 新闻网援引普京在圣彼得堡国际经济论坛上的讲话写道，推动俄中关系发展不是空喊口号，而是有务实政策作为支持。俄中两国贸易额增长，在双方共同努力下，双方贸易结构在不断优化。尽管能源领域是中俄合作的主要内容，但这一领域也涵盖许多技术因素，这有助于双方的合作向其他领域拓展。

针对部分舆论关于中国威胁论的杂音，俄罗斯观察家米赫耶夫在接受俄罗斯Tsargrad电视台节目中予以有力批驳，他强调，中俄互为重要伙伴，因此不断发展两国关系至关重要。两国关系中出现的个别问题，应在可控范围内采取巧妙温和的方式磋商解决。

俄罗斯总统顾问谢尔盖 ·格拉济耶夫在接受tsargrad.tv 采访时说，俄罗斯对与各方合作都持开放态度，这是俄方的一贯立场。一直以来，圣彼得堡国际经济论坛上都强调，俄方不设任何单向优惠模式，而是力求为各方创造有利的合作条件。不过对俄罗斯来说，如今中国确实是俄方最大的也是最具前景的合作伙伴。中国的经济增速保持世界领先水平，中国经济发展的管理模式证明了其具有独特优势，今天的中国不愧为世界经济发展的“火车头”。“因此，中国经验值得我们借鉴和学习，这一点尤为重要。”他说。（综合编译报道）

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