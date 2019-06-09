新华社北京6月9日电 综述：多国政要认为美国挑起经贸摩擦损人害己

新华社记者

针对美国政府近来对多方挑起经贸摩擦的行为，多国政要一致认为，美国挥舞贸易大棒、奉行单边主义政策损人害己，将对世界经济带来负面影响。

波黑独立社会民主人士联盟副主席维达科维奇·马尔科日前接受新华社记者书面采访时说，如果美国执意升级经贸摩擦，世界经济增长将受到严重损害。

马尔科说，已有迹象表明，美国挑起对华经贸摩擦给两国消费者和生产商均造成负面影响，贸易不确定性开始影响商业行为。此外，美国此举还会大幅降低企业和金融市场信心，对美国和国际企业都造成损害。

谈及美国以所谓“安全威胁”为由打压中国高科技企业，马尔科表示，美国必须提供有说服力的证据，否则指控只是猜测而已。马尔科希望，中美两国能以建设性的方式解决贸易分歧，“贸易战没有赢家，应尽快找到和平解决方案”。

摩尔多瓦共产党人党意识形态秘书康斯坦丁·斯塔里什说，近几十年，全球经济体系已被证实行之有效，并推动了各国经济和贸易发展。如今，美国借保护自身经济利益为由，破坏这一体系基础，这好比“大象闯进瓷器店”，破坏了现有模式，却又不提供替代方案。

斯塔里什认为，美国盲目挑起经贸摩擦，是为保持自身“世界经济霸主地位”，此举严重违背市场规律，表明美国不愿对世界经济发展负责，同时也将影响美国自身经济发展。

巴勒斯坦法塔赫革命委员会委员巴萨姆说，美国挑起对华贸易摩擦的行为是“霸凌逻辑”，贸易战对中美双方都会造成损失。

巴勒斯坦人民党总书记萨利希指出，美国此举违背市场规律和国际贸易规则，不仅对美国和中国，乃至对世界经济都造成威胁。此外，美国对华为等中国企业进行打压，是因为相关企业具有强劲的全球竞争力。（执笔记者：马湛；参与记者：张修智、林惠芬、陈进、杨媛媛、赵悦、周天翮）

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