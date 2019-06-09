新华社圣彼得堡6月8日电 财经观察：“与中国合作”缘何成为圣彼得堡国际经济论坛热词

新华社记者马晓成 张骁

6月6日至8日，第二十三届圣彼得堡国际经济论坛在俄罗斯圣彼得堡举行。各国政商人士，特别是来自新兴经济体和发展中国家的政商精英齐聚一堂，共商经济发展大计。“中国”“与中国合作”被频频提及，成为论坛热词。

俄罗斯图拉州是俄著名的工业基地。在论坛的图拉州展台，中国长城汽车旗下哈弗品牌的宣传视频不断滚动播放着。

就在几天前，长城汽车旗下首个海外独资全工艺制造工厂——长城汽车俄罗斯图拉工厂正式竣工投产。工厂总投资5亿美元，规划年产15万辆汽车，本地化率达65%。工厂投产后，预计可为当地创造约4000个就业岗位。

“现在，长城汽车就是我们图拉州的一张名片。”展台工作人员自豪地说。

图拉州第一副州长费多利舍夫此前在接受新华社记者采访时表示，与中国合作意味着机会。图拉州高度重视对华合作，近年来做了大量招商引资工作，并与许多中国企业建立了密切合作关系。未来图拉州将进一步为中企赴该州投资兴业创造更好环境，提供更优惠条件。

近年来，中俄双边经贸合作在规模上不断实现突破。去年，中俄双边贸易额历史性地突破1000亿美元，较前一年增长27.1%。

中俄双边经贸合作质量也在持续提升。今年的论坛设置了多个分论坛，如俄中能源商务论坛、俄中商务对话，这表明两国经贸合作已经涵盖能源、电子商务、金融等多个领域。

与此同时，跨境电商正成为中俄贸易的一大亮点。俄著名电子商务平台Ozon首席执行官亚历山大·舒利金说，俄中友谊为两国合作奠定了坚实基础，Ozon愿意与生产优质服装、玩具、配饰等产品的中国企业合作，助力两国企业实现共赢。

跨境电商蓬勃发展也让俄金融机构看到商机。俄罗斯Tinkoff银行首席执行官奥利弗·休斯说，中国已成为电子商务领域的引领者，俄金融机构希望同中国电商平台加强合作。

俄金融界人士期待金融合作在两国经贸合作中扮演更重要角色。莫斯科证券交易所货币市场部董事总经理伊戈里·马里奇说，随着中国市场进一步开放，俄中金融合作前景极为广阔。俄罗斯外贸银行高级副总裁弗拉基米尔·波塔波夫也表示，近年来俄中贸易稳步增长，为两国未来进一步开展投资合作创造了良好条件。

论坛期间，中俄两国在地方合作层面迈出扎实步伐。俄卡卢加州地方发展机构工作人员叶卡捷琳娜说，此次卡卢加州政府同哈电集团签署了合作意向协议，还有更多俄地方政府希望中国企业前来投资。

作为“中俄金融联盟”中方主席单位，哈尔滨银行此次率领10家联盟单位参加论坛。哈尔滨银行、联盟中方成员与俄罗斯银行现场签署多项合作协议。

哈尔滨银行行长助理周杰说，“中俄金融联盟”成员将在合作中互学互鉴，优势互补，互惠多赢，促进中俄金融领域共同繁荣、共同进步。

随着共建“一带一路”推动中俄务实合作迈入提质升级新阶段，从数字经济到高新技术，从远东开发到北极开发，中俄双方将不断拓展合作新维度、发掘新潜力，为两国人民带来更多实实在在的利益。（参与记者：刘洋）

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