新华国际时评：继往开来的访俄之旅

新华社北京6月9日电 题：继往开来的访俄之旅

新华社记者吴黎明

仲夏时节，国家主席习近平应邀对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。不到3天时间里，习近平主席辗转莫斯科、圣彼得堡两地，出席近20场活动，政经文相济，双多边兼顾，叙友谊、聚共识、促合作，取得丰硕成果，国内外舆论高度关注。

此访发挥元首引领作用，开启中俄关系新时代。从莫斯科到圣彼得堡，中俄两国元首就双边关系和国际形势的全局性、长期性、战略性问题充分交换意见，深入规划两国全方位合作。两国元首签署联合声明，宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，实现两国关系与时俱进、提质升级，成为此访最重要的政治成果。

两国元首还签署关于加强全球战略稳定的联合声明，发出中俄在战略安全领域共同应对挑战、在地区安全热点问题上加强战略协作、推动世界多极化和国际关系民主化的一致声音，彰显两国关系的高水平和两国合作的特殊性、战略性、全球性。“今日俄罗斯”电视台网站刊文指出，签署这些文件“恰逢其时”。

此访弘扬睦邻友好传统，拉紧中俄利益纽带。中俄双方表示将继续开展共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接，相互支持共建“一带一路”倡议和大欧亚伙伴关系倡议，协同促进地区一体化和区域经济融合发展。双方将持续推进战略性大项目，深挖新兴领域合作潜力，发挥地方经济互补优势，实现经贸合作提质增量，推动双边贸易额向2000亿美元迈进。双方商定2020至2021年举办中俄科技创新年，联合提升自主研发能力。涉及经贸、能源、科技、航天、农业、教育等领域近30份双边合作文件的签署，显示全方位、深层次、多领域的中俄互利合作格局正在形成。

值得一提的是，两国元首出席莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式，向俄罗斯人民隆重推出友谊使者，成为庆祝中俄建交70周年系列活动一大亮点。埃菲社刊文指出，中俄元首“续写‘熊猫外交’新篇章”。

此访阐释发展合作主张，展现中国责任担当。习近平主席在圣彼得堡国际经济论坛发表演讲，系统阐述加强国际发展合作的倡议主张，指出可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”，是各方最大利益契合点和最佳合作切入点。各方普遍认为，中国不搞本国优先的自私哲学，不搞你输我赢的零和博弈，而是将自身发展寓于全球发展，在同各国良性互动中实现普惠共赢，将不断为世界经济提供市场、添加动力、创造机遇。

“交得其道，千里同好”。在中俄建交70周年的历史节点，在世界百年变局的关键当口，习近平主席这次访俄之旅继往开来，影响深远，将推动中俄关系大踏步迈入新时代，为全球发展注入新活力，为国际社会增添正能量。

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