土耳其爱国党主席：美国升级对华经贸摩擦损害美自身利益

新华社伊斯坦布尔6月8日电（记者易爱军）土耳其爱国党主席多乌·佩林切克日前在伊斯坦布尔表示，美国挑起对华经贸摩擦，最终将损害美国自身利益。
佩林切克在接受新华社记者采访时说，美国以“威胁国家安全”为由无端打击华为等中国科技企业，是因为害怕华为的实力。
他强调，这是美国在“自我孤立于世界”。
他认为，与世界各国建立良好关系、并采取共享发展政策的中国将会最终掌握主动，贸易战不可能阻止中国崛起。
佩林切克指出，除挑起对华经贸摩擦外，美国还对伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等国实施制裁，同时一再威胁对土耳其采取制裁措施，这些都是“美国对自己发起的战争”。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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