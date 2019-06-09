土耳其爱国党主席：美国升级对华经贸摩擦损害美自身利益

新华社伊斯坦布尔6月8日电（记者易爱军）土耳其爱国党主席多乌·佩林切克日前在伊斯坦布尔表示，美国挑起对华经贸摩擦，最终将损害美国自身利益。

佩林切克在接受新华社记者采访时说，美国以“威胁国家安全”为由无端打击华为等中国科技企业，是因为害怕华为的实力。

他强调，这是美国在“自我孤立于世界”。

他认为，与世界各国建立良好关系、并采取共享发展政策的中国将会最终掌握主动，贸易战不可能阻止中国崛起。

佩林切克指出，除挑起对华经贸摩擦外，美国还对伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等国实施制裁，同时一再威胁对土耳其采取制裁措施，这些都是“美国对自己发起的战争”。

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