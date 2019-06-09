用极限施压的手段达到自己的目的，是美国一些政客在国际谈判中的伎俩，美其名曰“交易的艺术＂。其主要特征是以多面进攻、漫天要价为手段，同时在跨领域的多议题上与对手博弈，然后回转妥协，暗度陈仓，从而在核心利益上达成目标，靠强权维系霸权，靠霸凌讹诈击垮对手。一些美国政客觉得极限施压威力无比，笃定对中国也一定“奏效”。

极限施压真的灵验吗？美国政府在与一些弱小国家打交道中，肆意挥舞制裁“大棒”，依靠强大实力和极限施压手段，将自己的利益诉求强加于他国。一些国家，或者因为综合实力微弱，或者因为长期的依附关系，迫于美国强大的经济政治压力，在谈判中不得不按照美方要求作妥协退让，息事宁人，遂其心愿。习惯成自然，这种情况多了，难免让那些美国政客们形成一种思维定式，认为所有的国家都会害怕极限施压策略，必定会在其强大的高压下屈服。

在中美贸易摩擦和经贸磋商中，美国政客诚意不足、居心叵测，再次祭出极限施压这一“法宝”，从动辄挥舞关税大棒，到随意审查外资收购新规、限制向中国输出民用核技术，近期又以所谓国家安全的“莫须有”名义，连续对华为等中国企业实施“长臂管辖”制裁，频频向中国施压，妄图靠施压迫使中方接受漫天要价。

可惜，这些美国政客判错了形势、认错了对象、打错了算盘。合作是有原则的，磋商是有底线的，在重大原则上中国决不让步。中国不是任人宰割的羔羊，美国政客试图以极限施压的强霸办法来迫使中国就范，注定徒劳无功。中国共产党领导人民建立新中国后，彻底结束了旧中国被世界列强欺压的屈辱历史。新中国成立70年来特别是改革开放40多年来，中国的生产力得到了巨大发展，综合国力今非昔比。中国经济具有韧性好、潜力足、回旋余地大的优势，拥有近14亿人口和4亿多中等收入群体的巨大市场，拥有完整的工业体系，拥有社会主义市场经济的体制优势，宏观调控政策工具箱里工具充足，我们有坚定意志、充分信心、足够能力应对各种外部挑战和压力。对于美国政客挑起的贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没有变。中国真诚期待双方能够达成经贸协议，并一直以高度负责任的态度和最大的诚意推动中美经贸磋商，但千万别以为中国在重大原则问题上会退让妥协，千万不要指望我们会拿国家核心利益和人民根本利益做交易，谁都不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果。一些美国政客试图以极限施压逼迫中国在核心利益上妥协，他们如此一厢情愿，是太不了解中国了！

经济全球化是不可阻挡的历史潮流；中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大历史飞跃，也是不可阻挡的历史潮流。任何逆潮流而动的伎俩终将被历史潮流所淹没，任何孤立中国的企图都会反过来孤立自己，任何针对中国的极限施压都会引起中国强烈的反对，正所谓搬起石头砸自己的脚。过去一年多时间，经历了美方多次极限施压、出尔反尔等霸凌主义行径，我们已经对美方所谓的“交易的艺术”变得更加坦然，中国经济社会的抗压能力已经得到了检验。中美贸易摩擦，根本挡不住中国发展的脚步。中国人民将把承受极限施压的巨大压力不断转化为推动高质量发展的强大动力，中国经济运行将更加健康、更加稳健。如果美方继续选择极限施压，中国坚决奉陪到底。

相互尊重、平等互利是现代国际关系的基本准则。但美国政客采取的极限施压策略，却严重违背了这一基本准则，给世界贸易规则和国际秩序带来极大的破坏。历史经验表明，试图通过极限施压手段达成协议，只会破坏双方合作关系，错失合作的历史机遇。美国政客对华采取极限施压，不但无益于问题的解决，还将进一步损害各方利益。

美国政客的极限施压看似咄咄逼人，实际上是色厉内荏、底气不足。其所奉行的单边主义、保护主义和贸易霸凌主义，对美国在国际和国内形成的不利影响越来越大，逐渐成为分化美国政治势力的重要力量。特别是，极限施压只会让世界各国更加看清美国霸权主义的本质，使美国在国际社会中愈加孤立。

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