新研究：检测肠道细菌可排查早期大肠癌

新华社东京6月9日电（记者华义）日本研究人员最新发现，通过检测大便中特殊细菌的变化可以发现早期大肠癌。这一研究成果有望用于大肠癌的早期简易检测，以及通过改善肠内菌群来预防癌症。

近年来，大肠癌成为日本人罹患最多的一种癌症，其发病机制尚不明确。日本国立癌症研究中心和东京工业大学、大阪大学等机构的研究人员分析了包括健康人和早期大肠癌患者在内的616人的大便，通过宏基因组测序等手段分析他们肠内细菌的增减和物质代谢情况。

研究人员在英国《自然·医学》杂志上发表了这种检测早期大肠癌的新技术。报告称，每个人的肠道内平均约有40万亿个细菌，肠内菌群与肠道疾病在内的各种疾病存在着关联。

研究人员发现，极小阿托波氏菌和解齿放线菌这两种特殊细菌在大肠癌早期增多，他们认为这两种细菌增多不是大肠癌的结果而是病因。通过检测大便中的这两种细菌增量可以排查早期大肠癌，检测准确度可达约80%，而现在的早期大肠癌检测通常是便潜血检查，准确度不高。

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