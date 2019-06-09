葡萄牙阿威罗举办端午节庆祝活动

新华社葡萄牙阿威罗6月8日电（记者赵丹亮）葡萄牙阿威罗大学孔子学院8日在北部城市阿威罗市中心举办了端午节系列庆祝活动，吸引了大批当地市民前来观赏和参与。
热闹的龙舟赛拉开了当天活动的帷幕。上午10时30分，龙舟赛在阿威罗运河上正式开始。伴随着铿锵有力的鼓声，身穿黄蓝两色服装的选手们在水道上劈波斩浪、奋勇向前。激烈的比赛引得岸边民众大声欢呼，欢呼声与选手们有节奏的呐喊声汇成一片，充满了浓浓的节日气氛。
阿威罗大学孔子学院还推出了编五彩绳、包粽子、画盐画、跳竹竿舞等丰富多彩的民俗活动，吸引众多市民踊跃参与。此外，书法、茶艺、弹琵琶、击鼓、舞龙和武术表演等中国文化展示活动也受到当地民众欢迎。葡萄牙小学生还用中文演唱了《幸福拍手歌》等经典儿歌，赢得现场观众阵阵掌声。
阿威罗大学副校长路易斯·卡斯特罗对记者说，阿威罗素有葡萄牙的“威尼斯水城”之称，阿威罗大学孔子学院在这里举办端午节龙舟赛和形式多样的庆祝活动，将中国传统文化带到这里，不仅能加深葡萄牙民众对中国文化的了解，也可以促进葡中两国文化融合。
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