中俄新时代全面战略协作伙伴关系意义深远

中国国际问题研究基金会研究员、前驻外大使 徐贻聪

6月5日，国家主席习近平与俄罗斯总统普京共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，将两国关系提升到一个全新的水平，宣示了对世界的未来承担了更大、更重要的历史责任。文件将两国置放在了和平、稳定、发展航船上的“压舱石”地位，对两国、对世界的意义都十分巨大，因此在国际上引起巨大反响和赞扬。

当今世界，由于美国的利己主义和霸凌思想严重，单边主义抬头，多边主义受到多重冲击，世界不确定性和不稳定性因素明显增多，人们对和平和发展的热切期待受到威胁。在这样的时代当口，中国和俄罗斯敢于负责，敢于担当，决定致力于发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，加强政治、经济、安全等多领域的合作，符合本身的利益，也符合世界的利益，是两国人民的呼唤，也是希望和平与发展的各国人民的呼唤。

作为大国以及世界多极力量中的重要组成部分，中俄为各方所瞩目；合作无疑则将使两国更为强大，绝不是简单的“一加一”。无论是在推动发展，还是在致力于维护世界和平上，这两股力量联合，都会增加各国人民求和平、谋发展的信心和勇气。

发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系与“结盟”远不是一回事。为求得共同发展与进步，中国和俄罗斯成为“伙伴”。这种“走近”不应该被理解为两国在“结为同盟”，因为无论在形式上，还是在内涵中，中俄都没有“结盟”，也完全没有必要结盟。

纵观历史和现实，可以看到，中俄全面战略协作伙伴关系确实处于历史最好时期。中俄相互信任，互相促进合作，也共同为推动形成以平等互利、合作共赢原则为基础的国际新秩序承担起更大的责任。针对这种态势的存在和发展，必然会有反对的声音，但中俄合作这艘“巨轮”的破浪和平稳前行不可阻挡。

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