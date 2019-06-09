伊朗外交部：美国的极限施压政策注定会失败

新华社德黑兰6月8日电（记者马骁 穆东）伊朗外交部8日发表声明谴责美国对伊朗实施新的制裁，认为美国的极限施压政策注定会失败。

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维在声明中说，美国7日宣布对伊朗波斯湾石化工业公司实施制裁违反了国际法，是一种“经济恐怖主义”行为。这一制裁是美国一贯敌视伊朗政策的一部分，证明美国此前呼吁与伊朗进行所谓对话只是说辞，毫无诚意。

声明说，美国的极限施压政策注定会失败，此前多位美国总统任内的做法已经证明了这一点。国际社会有责任回应美国的单边措施和霸凌政策。

美国财政部7日在一份声明中称，波斯湾石化工业公司为伊朗伊斯兰革命卫队所属企业提供资金支持，因此美国对该公司及其39个子公司和境外销售网络实施制裁。

美国国务卿蓬佩奥2日在瑞士访问时表示，美国愿意和伊朗进行“不预设条件”的会谈，但美国对伊朗保持压力的措施不会松动。伊朗外交部对此表示，美方是玩文字游戏，并不值得伊朗采取行动。

美国去年5月宣布单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启一系列对伊朗制裁措施。近期，美国不断对伊朗施加新的压力，包括将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织、不再延长对部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免、制裁伊朗矿产行业并向中东地区增兵等。

(责编：燕勐、杨牧)