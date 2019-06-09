巴西重申不限制华为在巴发展

新华社巴西利亚6月7日电（记者周星竹）巴西副总统莫朗7日再次表示，虽然面对来自美国政府的压力，但巴西没有任何限制华为在巴西发展的计划。
莫朗当天在接受巴西《经济价值报》专访时说，今年5月访华期间他曾与华为总裁任正非见面。莫朗表示，目前世界上只有少数公司掌握了5G技术，华为便是其中之一。巴西在电信领域不够发达，巴西需要这项新技术。
莫朗于5月19日至24日对中国进行正式访问。他在访前及访问期间多次向中巴两国媒体表示看好华为在巴西的发展，巴西愿与中国高科技企业继续深化合作。
目前，巴西多家电信运营商使用华为提供的设备。今年5月，华为在巴西推出了两款高端智能手机，其中P30 Pro在首都巴西利亚上市20分钟便被抢购一空。
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