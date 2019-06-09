埃及安全部队打死4名武装分子

新华社开罗6月8日电（记者吴丹妮）埃及内政部8日发表声明说，埃及安全部队在北西奈省阿里什市打死4名3天前涉嫌参与恐怖袭击的武装分子。
声明说，埃及警方收到消息称，一伙武装分子躲藏在阿里什市北部地区的一幢居民楼中。安全人员包围武装分子后，双方发生交火，4名武装分子被打死。安全人员随后缴获3支自动步枪和一个爆炸装置。
阿里什市一检查站5日遭武装分子袭击，造成至少8名安全部队人员死亡，3名安全部队人员受伤。极端组织“伊斯兰国”当天声称制造了这起袭击。
近年来，埃及反恐形势严峻。今年以来，埃及安全部队多次展开反恐行动，打死上百名恐怖分子。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】