埃及安全部队打死4名武装分子

新华社开罗6月8日电（记者吴丹妮）埃及内政部8日发表声明说，埃及安全部队在北西奈省阿里什市打死4名3天前涉嫌参与恐怖袭击的武装分子。

声明说，埃及警方收到消息称，一伙武装分子躲藏在阿里什市北部地区的一幢居民楼中。安全人员包围武装分子后，双方发生交火，4名武装分子被打死。安全人员随后缴获3支自动步枪和一个爆炸装置。

阿里什市一检查站5日遭武装分子袭击，造成至少8名安全部队人员死亡，3名安全部队人员受伤。极端组织“伊斯兰国”当天声称制造了这起袭击。

近年来，埃及反恐形势严峻。今年以来，埃及安全部队多次展开反恐行动，打死上百名恐怖分子。

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