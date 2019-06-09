首个世界食品安全日来临 联合国机构呼吁确保食品安全

新华社罗马6月7日电（记者李洁）今年的6月7日是首个世界食品安全日。联合国粮农组织当天在总部罗马呼吁人们积极参与世界各地的线上和线下活动，加强对食品安全的关注。

今年世界食品安全日的主题是“食品安全与每个人都息息相关”。联合国粮农组织总干事若泽·格拉齐亚诺·达席尔瓦说：“无论你是农民、农场供应商、食品加工商、运输商、营销商还是消费者，食品安全都与你息息相关。没有食品安全就没有粮食安全。”

“不安全的食品每年导致约42万人死亡，而这些死亡完全可以避免。”世卫组织总干事谭德塞说，世界食品安全日的设立可提高政府、生产者、操作者和消费者对不安全食品的危害的认识。“在食物从农场生产到放入餐盘的过程中，我们所有人都可以为确保食品安全尽一份力。”

联合国粮农组织和世界卫生组织负责领导促进世界各地的食品安全工作。粮农组织和世卫组织强调，确保每个人获得安全、营养和充足的食物非常重要，安全食品对于实现可持续发展的两个主要目标——促进健康和消除饥饿至关重要。粮农组织和世卫组织正联手协助各国预防、管理和应对食品供应链中的风险，并正与食品生产商和供应商、监管机构和民间社会利益相关者合作，共同提高各国生产和进口食品的安全水平。

联合国大会去年12月通过决议，决定自2019年起每年的6月7日为世界食品安全日，以推动各方关注食品安全问题。

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