习主席海洋命运共同体理念引共鸣 

新华社北京6月8日电 从外空看，地球是一颗蔚蓝的星球。海洋覆盖地球百分之七十的表面，把人类联系在一起。人类从海洋获取资源，通过航海交换商品、传播文化。

6月8日，世界海洋日。眼下，全球海洋问题严峻，海洋治理成为紧迫课题。

今年4月下旬，在中国人民解放军海军成立70周年之际，习近平主席提出海洋命运共同体理念。

这一理念，引发国际共鸣。

理念

习主席指出，海洋孕育了生命、联通了世界、促进了发展。我们人类居住的这个蓝色星球，不是被海洋分割成了各个孤岛，而是被海洋连结成了命运共同体，各国人民安危与共。

“大家应该相互尊重、平等相待、增进互信，加强海上对话交流，深化海军务实合作，走互利共赢的海上安全之路，携手应对各类海上共同威胁和挑战，合力维护海洋和平安宁。”习主席说。

“海洋命运共同体是一个全新理念，在这一理念指引下，全球各国将共享海洋资源，共同发展海洋经济，实现利用海洋造福人类的目标，这有利于破解当前全球在开发海洋资源上各自为政的困境。”印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺如是说。

韩国庆熙大学国际政治学教授朱宰佑说，如果“各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”，那海洋环境污染治理的责任就无法落实。

“海洋治理往往涉及超越国境的问题，需要全人类带着共同的使命感进行合作，克服海洋治理面临的挑战，而这就是构建海洋命运共同体的现实意义所在。” 朱宰佑说。

在俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫看来，海洋命运共同体理念为多国提供合作平台，呼吁各国联合保证海路安全。

海洋命运共同体突出合作共赢，具有广阔前景，多数国家将愿意积极参与其中，马斯洛夫说。

肯尼亚国际关系专家阿德希尔·卡文斯说，对于非洲来说，参与构建海洋命运共同体具有重大意义。“非洲海洋资源丰富，但没有充分开发利用。未来，非洲将有更多机会与中国和其他伙伴合作，以促进海上发展和繁荣。”

行动

构建海洋命运共同体，行动是关键。

从亚丁湾、索马里海域护航和人道主义行动，到共建21世纪海上丝绸之路，再到推动海洋生态文明建设，中国一直在行动。

2008年12月中国海军执行首批护航任务，自那以来，共为6600余艘次中外船舶护航，让亚丁湾、索马里这个世界上“最危险海域”重新成为“黄金航道”。

和平方舟医院船是我国自行设计建造的万吨级大型海上医疗救护平台，与长城、大熊猫一样，已成为靓丽的中国名片。

和平方舟医院船入列10年多来，先后访问43个国家和地区，为不同国籍、不同肤色的患者提供诊疗服务23万余人次。

2013年10月，习主席在印尼访问时提出共建“21世纪海上丝绸之路”的倡议。

习主席指出，当前，以海洋为载体和纽带的市场、技术、信息、文化等合作日益紧密，中国提出共建21世纪海上丝绸之路倡议，就是希望促进海上互联互通和各领域务实合作，推动蓝色经济发展，推动海洋文化交融，共同增进海洋福祉。

中国全面参与联合国框架内海洋治理机制和相关规则制定与实施，落实海洋可持续发展目标。

中国高度重视海洋生态文明建设，持续加强海洋环境污染防治，保护海洋生物多样性，实现海洋资源有序开发利用，为子孙后代留下一片碧海蓝天。

“中国应该通过联合国平台，加大对《联合国海洋法公约》（简称《公约》）的支持力度。中国可以通过《公约》这个平台，为海洋命运共同体提出新涵义和做出新贡献。”联合国大陆架界限委员会委员、自然资源部第二海洋研究所唐勇研究员说。

（记者：郑世波、陆睿、张骁、马建国，编辑：陈杉、王申）

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