多国代表共话中国—中东欧国家友谊新发展

新华社宁波6月8日电（记者朱涵）“70年来，中国和中东欧国家深厚的友谊正在不断向下一代传递。”7日在浙江省宁波市召开的第三届中国—中东欧国家市长论坛上，中国人民对外友好协会副会长宋敬武的一番话引发了多国嘉宾和专家的共鸣。他们表示，期待更多密切合作给中国和中东欧国家百姓带来实实在在的“获得感”。

“黑山和中国的合作发展势头非常好。黑山正在建设一系列重大项目，例如黑山南北高速公路，中国为我们提供了贷款、承担了具体建设工作。”黑山名誉总统菲利普·武亚诺维奇说，到明年，最困难的一段工程就要完工了。

“罗马尼亚和中国已经有30对友好城市。在罗马尼亚，中国产品伴随着我们的孩子成长，在大学中也有机会学习中文。” 罗马尼亚前总理、克卢日纳波卡市市长埃米尔·博克说。

“近年来宁波与中东欧国家和城市建立了更加密切、更加广泛的合作关系。”宁波市市长裘东耀说，宁波已成为中国重要的中东欧商品集散地，宁波的中东欧商品常年展销中心常年展示3000余种中东欧特色商品，并在西安、青岛等地设立了30余个直销中心。

数据显示，2018年中国与中东欧16国贸易额为822亿美元，较2011年增长55.4%。据不完全统计，中东欧国家在华投资超过15亿美元，中国企业在中东欧国家投资逾100亿美元，涉及机械制造、化工、金融、环保、物流、新能源等领域。2018年，中国公民赴中东欧国家旅游人数超过140万人次，中东欧国家来华旅游人数达35万人次。

在今年4月，希腊成为中国—中东欧国家合作的正式成员，“16+1”升级为“17+1”。“这充分说明中国和中东欧国家合作已超越了简单的地理范畴，成为开放包容、互利共赢的跨区域平台，得到了欧洲国家的关注、支持和响应。” 宋敬武说。

来自黑山、罗马尼亚、立陶宛等多个中东欧国家的代表表示，期待与中国进一步加强在人才培养、科技创新、文化交流等领域的合作。“合作是一个不可逆转的趋势，合作一定可以为人民带来好处。”埃米尔·博克说。

(责编：燕勐、杨牧)