委内瑞拉宣布重新开放与哥伦比亚部分边界

新华社加拉加斯6月7日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉总统马杜罗7日晚宣布，自8日起重新开放与邻国哥伦比亚的部分边界。
马杜罗7日晚在个人推特账户上宣布，在充分行使国家主权的前提下，他已下令自8日起重新开放委哥边界的西蒙·玻利瓦尔国际大桥、桑坦德大桥和联合大桥。
马杜罗还强调，委内瑞拉人民是独立自主、渴望和平的。
委内瑞拉副总统罗德里格斯2月22日宣布，由于哥伦比亚方面持续对委内瑞拉和平进行非法威胁，委政府决定暂时关闭西蒙·玻利瓦尔国际大桥、桑坦德大桥和联合大桥。马杜罗次日宣布，委内瑞拉与哥伦比亚断绝外交和政治关系。
委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，委议会主席瓜伊多宣布自己为“临时总统”，要求委内瑞拉重新举行大选。美国和一些拉美国家随即对瓜伊多表示支持。此后，美国向哥伦比亚东北部边境城市库库塔运送数百吨物资，并不断施压,要求委内瑞拉于2月23日前接受这些“人道主义援助”。委政府拒绝接受，指责美方的“人道主义援助”是为军事干预做准备。
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