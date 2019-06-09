美航天局将允许私人游客乘美国飞船前往国际空间站旅行

新华社华盛顿6月7日电（记者周舟）美国航天局7日宣布，将允许私人乘坐美国飞船前往国际空间站旅行，但价格不菲，除了近6000万美元的往返“客票”，每人每天还要支付大约3.5万美元的食宿等费用。

美航天局说，太空旅行最早2020年成行，游客“不仅限于美国公民”，未来计划每年提供两次前往国际空间站的机会，每次最多持续30天。这是美航天局首次批准私人游客进入国际空间站。

美航天局首席财务官杰夫·德维在7日举行的新闻发布会上说，游客须购买大约5800万美元的往返“客票”。在国际空间站的食宿费每天大约3.5万美元，包括2.25万美元的食品、空气和医疗等补给费用。

美航天局计划2025年停止对国际空间站的直接支持，使这一国际航天项目商业化，而开放私人旅行将是商业化的一部分。

美航天局说，私人游客须搭乘由美国商业公司制造的飞船往返国际空间站。目前的两个选项是美国太空探索技术公司的载人版“龙”飞船以及波音公司的“星际客机”，但两个飞船及其火箭发射系统尚未进行载人首飞。

目前，载人“龙”飞船已完成不载人首飞，但4月发生的一次静态点火测试失败给原定于7月进行的载人首飞带来不确定性。“星际客机”飞船的不载人试飞时间也由原计划的4月推迟到最早8月，而载人试飞则从8月推迟到“今年晚些时候”。

此前，俄罗斯“联盟号”飞船已将多名私人游客送往国际空间站。2001年，美国商人丹尼斯·蒂托支付了2000万美元，在国际空间站停留了8天，成为人类历史上首位自掏腰包的私人游客。

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