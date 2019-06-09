美墨达成协议避免加征关税

新华社华盛顿6月7日电（记者许缘 高攀）美国总统特朗普7日表示，美国和墨西哥已经就边境非法移民问题达成协议，对墨西哥输美商品加征关税的计划被无限期暂停。

根据美国国务院当天公布的联合声明，墨西哥将采取“前所未有”的行动，加强边境执法以遏制非法移民流入美国。此外，美墨双方还同意，如果最新举措未能实现预期效果，双方将商讨进一步行动。

特朗普当天早些时候在社交媒体推特上写道，美墨两国若达成协议，墨西哥将“立即开始大规模”购买美国农产品。不过，该内容并未出现在联合声明中。

根据美国白宫5月30日发表的声明，美国将于6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥应对经美墨边境入境美国的非法移民问题。

面对美国政府的关税威胁，墨西哥总统洛佩斯随后在致特朗普的公开信中呼吁加强对话，寻求解决移民问题的方法。并且，他还派遣外交部牵头的代表团赴华盛顿与美国政府就加征关税和移民问题进行磋商。

非法移民长期以来一直是美墨、美国与部分中美洲国家关系中的热点问题。据美国海关和边境保护局日前发布的数据，今年5月共有逾13万名非法移民在美国和墨西哥边境被捕，单月被捕人数创13年来新高。

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