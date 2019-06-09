澳新款手机软件可自动诊断儿童呼吸道疾病

新华社悉尼6月8日电 儿童频繁咳嗽总是令家长忧心不已。澳大利亚的科研人员日前研制出了一款手机APP软件，可以根据咳嗽声判断出患儿得了哪种呼吸道疾病，准确率在81%至97%之间。

为了研发这款软件，澳大利亚柯廷大学等机构科研人员首先使用语音识别等技术训练机器学习并识别包括哮喘、肺炎、支气管炎等5种不同呼吸道疾病发出的咳嗽声特征。然后，研究人员用这款软件对两所医院里的585名年龄在29天到12岁之间的患儿进行了临床测试。

与此同时，一个由多位儿科医生组成的专家组则使用肺部成像等传统方式对这些儿童进行诊断。通过对比软件组和专家组的诊断结果，研究人员发现这款软件的诊断正确率在81%到97%之间。

参与该研究的保罗·波特是柯廷大学一位有20年从业经验的在职儿科医生。他表示，这项研究显示，不同科学领域之间的成功合作可以为医学界带来崭新的诊断方法。

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