工党候选人获胜 英国脱欧党未能进入议会下院

英国英格兰东部城市彼得伯勒6日举行议会下院补缺选举，英国独立党前领导人奈杰尔·法拉奇4月创建的英国脱离欧盟党未能如外界所期、经由本次选举首度进入议会。
脱欧党5月在欧洲议会选举“英国站”大获全胜，让外界猜测它可能趁热打铁，在彼得伯勒填补工党成员菲奥娜·奥纳萨尼亚留下的空缺。然而，7日揭晓的选举结果显示，工党候选人莉萨·福布斯以不到700票的微弱优势击败脱欧党对手、当地企业家迈克·格林，拿下这一议席。
“尽管我们的城市（就政治议题）充斥不同观点，”福布斯在胜选演讲中说，“脱欧党在彼得伯勒被拒之门外的事实表明，分裂的政治不会赢。”
“脱欧”公投近3年后，英国政坛依然就如何、何时甚至是否“脱欧”争执不休。受政治僵局拖累，首相特雷莎·梅宣布卸任保守党党首，两大传统主流政党保守党和工党民意支持率大跌。
福布斯说，特雷莎·梅的继任者应当重新启动与工党领导人杰里米·科尔宾的对话，以期为“脱欧”僵局找到出路。路透社分析，尽管未能首次进入议会，脱欧党在这次选举中领先保守党的现实，会对特雷莎·梅的继任者构成不小压力。
多名角逐党首的保守党要员先前警告，如果英国在“脱欧”前举行议会选举，脱欧党的威胁不容小觑。（闫洁）【新华社微特稿】
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