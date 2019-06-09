关税磋商继续　美不改对墨施压姿态

美国与墨西哥围绕关税的磋商6日进入第二天。美国方面继续向墨西哥方面施加压力，要求后者就“非法移民危机”做得更多。

美国《国会山》日报报道，白宫已经为总统唐纳德·特朗普起草一份新的南部边境“国家紧急状态”行政令，为绕过国会对墨西哥加征关税做准备。

【不改施压】

美国与墨西哥官员5日起在美国首都华盛顿会面，磋商关税事宜；双方官员包括美国副总统迈克·彭斯、国务卿迈克·蓬佩奥和墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德。

彭斯说，与前一天磋商相比，墨西哥方面6日拿出“更多”东西，但是否“足够”有待特朗普7日结束对欧洲访问回国后决定。

“他们一方有一些举动……”他说，“讨论今后几天继续。”

白宫5月宣布，6月10日起对墨西哥所有输美商品加征5%关税，如果墨方没有有效缓解“非法移民危机”，将从7月开始分阶段提高税率至25%。美方试图以“关税大棒”施压墨方阻止中美洲移民取道墨西哥北上美国。

虽然美国股票、原油和债券市场6日因乐见美墨双方朝达成协议的方向推进而有所反弹，依照美国《国会山》日报看到的一份文件副本，白宫已经为特朗普起草一份新的“国家紧急状态”行政令，为绕过国会对墨西哥加征关税做准备。

美国商界和多名美国国会议员反对白宫的加税举措。针对可能出现的新情况，国会众议院筹款委员会主席、民主党人理查德·尼尔誓言不会坐视不理：“如果总统颁布‘国家紧急状态’（行政令），我将以国会决议加以阻止。”

【业界自危】

按照墨方的说法，墨方就移民事宜已尽力采取措施，这类社会问题不能诉诸关税或强制性措施。

墨西哥外长埃布拉德6日磋商后告诉媒体记者，墨西哥政府将向邻近危地马拉的南部边境派遣6000名国民警卫队员，严控非法移民。另外，墨西哥政府当天早些时候宣布冻结26人的银行账户，原因是他们涉嫌协助偷渡。

墨方前一天出动军警，阻拦数以百计试图从危地马拉边境进入墨西哥南部的移民，羁押至少350人。

加大力度打击非法移民的同时，墨方已做好对特定美国商品征收报复性关税的准备。墨西哥官员说，根据墨方初步拟定的清单，出自特朗普“票仓”的一些美国农业州和工业州产品将首当其冲。

美国商界人士说，美国对墨西哥加征关税的做法损人不利己。美国养猪农户担心，一旦美方加税，墨方可能拿猪肉等产品“还击”。路透社报道，墨西哥是美国猪肉的进口大国，2017年采购的美式火腿和其他猪肉制品金额达15亿美元。

“大家真的害怕，”美国全国猪肉生产商理事会副会长尼克·乔达诺说，“（美方举措）正催生巨大不确定性，如果确定（对墨西哥）加税，那将让（企业）财务一团糟。”（闫洁）（新华社专特稿）

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