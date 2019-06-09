爱沙尼亚等5国当选联合国安理会非常任理事国

新华社联合国6月7日电（记者林远）联合国大会7日选举爱沙尼亚、尼日尔、圣文森特和格林纳丁斯、突尼斯和越南5国为2020年和2021年安理会非常任理事国。

此次参加角逐的有6个国家。由于安理会非常任理事国席位按地区分配，尼日尔、圣文森特和格林纳丁斯、突尼斯、越南在选举时没有竞争对手，爱沙尼亚和罗马尼亚争夺东欧地区1个席位。

当天联合国193个会员国参加了投票，尼日尔和突尼斯均获得191票，圣文森特和格林纳丁斯、越南和爱沙尼亚分别获得185票、192票和132票。罗马尼亚落选。

安理会非常任理事国由联合国大会通过无记名投票方式选举产生，候选国均需获得联大总投票数至少三分之二方可当选。

新当选5国的任期从2020年1月1日开始，将接替科威特、秘鲁、波兰、科特迪瓦和赤道几内亚。

联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经选举每年更换5个，不能连选连任。10个非常任理事国席位按地区分配：非洲地区3个；亚太地区、拉美和加勒比地区、西欧和其他地区各2个；东欧地区1个。

安理会担负维持国际和平与安全的责任，是联合国主要机构之一。

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