英国兰卡斯特大学“一带一路”研究院举行揭牌仪式

中国驻英国大使馆公使衔参赞杨晓坤和兰卡斯特大学校长马克·史密斯共同为研究院揭牌。兰卡斯特大学“一带一路”研究院 提供

人民网兰卡斯特6月7日电（记者 许立群、强薇）6月7日，英国兰卡斯特大学“一带一路”研究院举行了成立揭牌仪式。该研究院是全英第一个实体“一带一路”研究中心，也是第一个由孔子学院牵头成立的“一带一路”研究院。

据介绍，研究院将邀请有关国家专家、研究机构及智库共同组成跨学科科研团队，阐释“一带一路”理念重要意义，介绍“一带一路”对英国及相关国家利益影响，澄清错误观点认识，加强中英科技交流合作；以定期召开学术座谈会、论坛等形式加强学者智库间的交流合作，每年推出有价值、有分量、有影响的专项研究报告、论文和专著等成果。

兰卡斯特大学校长马克·史密斯在揭幕仪式上表示，兰卡斯特大学是英国最早与中国建立学术合作的院校之一，与华南理工大学、北京交通大学等中国高校有深厚的学术交流基础。目前，兰卡斯特大学环境中心与中国生态环境部已经就“一带一路”展开深度合作，并且加入中国生态环境部筹建的“一带一路”绿色发展国际联盟。史密斯表示，兰卡斯特大学“一带一路”研究院的建立有望进一步促进英国各界对“一带一路”倡议的认识。

中国驻英国大使馆教育处公使衔参赞杨晓坤表示，英国一贯支持“一带一路”倡议，与中国在制造、工程、技术和金融服务等方面紧密合作。希望研究院成为世界领先的“一带一路”倡议研究基地以及中英合作的平台，同时也能够促进孔子学院的发展，在兰卡斯特大学和当地社区开展汉语课程和文化活动并取得丰硕成果。

“兰卡斯特大学非常注重国际合作，与来自世界各地的专家学者共同进行课题研究，因此研究院的建立就像是一个迷你版的‘一带一路’倡议：汇集各方智慧，进行国际合作。”兰卡斯特大学常务副校长史蒂夫·布拉德利在接受记者采访时表示，“国际交流应是多层次、多渠道的，学者可以通过学术研究相互交流，大学之间可以建立合作关系；此外，通过孔子学院等渠道，中国文化逐步走进英国当地社区和校园。我相信在这个过程中，各方会增进相互理解、相互信任，而相互信任是‘一带一路’倡议中不可或缺的元素。”

校方还向记者介绍称，近年来，兰卡斯特大学举办了多场“一带一路”研讨会；2018年，大学向英国议会下院提交“一带一路”政策报告，呼吁英国正式加入“一带一路”，并在中英两国举行关于“一带一路”讲座近20场。目前，兰卡斯特大学各个研究团队已经向英国和欧盟申请了若干个“一带一路”相关研究项目，更多项目正在筹备之中。

揭幕仪式当天正值中国传统端午佳节，兰卡斯特大学孔子学院还举行了庆祝活动，向与会嘉宾介绍端午节的由来，并带来了手工制作的粽子。外国学者在品尝了香甜软糯的粽子之后，纷纷为这种中国美食“点赞”。

(责编：燕勐、杨牧)