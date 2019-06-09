青岛城市主题图片展在德国汉堡开幕

开展仪式现场（主办方供图）

人民网德国汉堡6月7日电 （记者 花放）7日上午，“青春之岛-中国青岛”城市主题图片展在德国汉堡开幕，展览按照开放之城、现代之城、活力之城、时尚之城四个板块，精心挑选了100余幅图片，从多个方面展示了青岛的经济、文化、社会、科技、自然风光和市民生活等图景。

中国驻汉堡总领事杜晓晖在开幕致辞中表示，青岛代表团在端午节当天不远万里来到汉堡举行城市主题图片展，正表明青岛人愿意用大海的胸怀接纳世界、接纳欧洲、拥抱德国、拥抱汉堡。

中共青岛市委常委、秘书长祝华介绍，此次青岛城市图片展走进德国汉堡，是希望借助摄影的视角，运用光影的力量，通过图片这个媒介，诠释青岛的城市魅力和发展风貌。青岛与欧洲特别是与德国有着坚实的合作基础。德国既是青岛在欧洲的第一大贸易伙伴，也是青岛第一大欧洲外资来源地，截至今年3月底，德国累计在青岛投资项目356个，投资额达26亿美元。中德两国政府建设的首个可持续发展示范合作项目——青岛中德生态园，被誉为“中德两国政府间生态领域灯塔式项目，是中德双边合作园区的典范”。

汉堡市政府办公厅主任科琳娜·宁施泰特指出，汉堡与青岛同属国际化大都市和重要的港口城市，在城市发展方向上有很多相似性，汉堡和青岛在未来的合作中应重点着眼于海洋经济、海事研究和新能源开发等方面，以期成就更大的合作愿景。汉堡港口和物流股份有限公司董事局业务总监拉尔斯·诺依曼分享了本公司与中国30多年来的友好合作历程，特别是与青岛方面合作的成功经验，并期待与中国开展更深入、可持续的合作。

为增进德国和欧洲朋友对青岛的了解，青岛自2019年在欧洲商务巴士推出了“青岛号”，带有青岛城市标识的欧洲商务巴士行驶在欧洲的各大知名城市，展示青岛城市风采。“青春之岛-中国青岛”城市主题图片展开幕式期间也同期举行了欧洲商务巴士“青岛号”启动仪式。

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