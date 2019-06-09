塔斯社官网海南专区上线

人民网圣彼得堡6月8日电 （记者 殷新宇）在圣彼得堡国际经济论坛召开期间，海南省与俄罗斯塔斯社联合举办了塔斯社官网海南专区上线仪式。

塔斯社常务副社长索科洛·安德烈表示，在中俄两国元首的亲自倡导和推动下，两国关系正处于历史上最好时期。今年正值中俄两国建交70周年，塔斯社与海南深化合作应运而生。塔斯社在官方网站设置海南专区，是其成立115年以来的首次尝试。海南和俄罗斯均可利用此平台互相推介各自的历史、文化、经贸、投资、旅游等重要内容，增进了解，互通资源。计划今年内在海南设立塔斯社分社，与海南共同将务实合作推向深入。

海南省委副秘书长、深改办（自贸办）常务副主任孙大海告诉记者，目前，海南入境旅游免签扩大到59个国家，停留时间延长至30天；国际航线增加到74条，正逐步实现人员、货物、资金跨境自由流动。去年海南接待游客7600万人次，其中俄罗斯游客26万人次。

孙大海认为，海南省与塔斯社开展合作宣传推介海南，让世界更快、更全面地认识海南、了解海南、关注海南，也将更加有力地促进海南与俄罗斯等有关国家及地区的友好交流和务实合作。

当天的推介活动通过播放海南旅游招商宣传片、图片展览展示、非遗文化表演、民族舞蹈等方式，多视角、全方位展示了海南。来自中国、俄罗斯、德国、奥地利、瑞士等20多个国家的政府官员、新闻媒体、企业界代表出席了当天活动。

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