匈牙利首届“中国旅游文化周”在布达佩斯开幕

人民网布达佩斯6月7日电（记者 于洋）匈牙利首届“中国旅游文化周”开幕式7日在布达佩斯中心地标建筑伊丽莎白广场举行，来自中国和匈牙利各界的嘉宾观众一千多人参加了本次开幕式。本届旅游文化周由中国文化和旅游部驻布达佩斯办事处主办，以“文旅融合”为核心，以“美丽中国”为主题，以“超乎想像的中国”为口号，通过旅游、文化、美食、航空、中医等多维度展示，面向匈牙利和中东欧民众阐发中国精神，描绘中国风貌，讲述中国故事。

本届“中国旅游文化周”系列活动期间，将进行文化展示、旅游推介、航空路演、美食节庆、中医讲座、文艺演出、企业洽谈、业内研讨、有奖征文等33项系列活动。据中国文化和旅游部驻布达佩斯办事处主任崔可介绍，匈牙利首届“中国旅游文化周”将牢固树立文化和旅游融合发展理念，显现融合发展的新优势，彰显中华文化独特魅力，不断增进中匈两国人民的相互了解和友谊，吸引当地民众赴华旅游，为庆祝中匈两国建交70周年献礼，进一步夯实共建“一带一路”的民心基础。

匈牙利是第一个与中国签署共建“一带一路”合作文件的欧洲国家，目前中匈两国关系处在历史最好时期。2018年，中匈两国互访人数达到28万人次。

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