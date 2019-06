中国驻南非大使林松添举行媒体吹风会批驳所谓的“中美文明冲突论”

人民网约翰内斯堡6月7日电 (王磊)南非当地时间6月6日,中国驻南非大使林松添应邀出席南非知名智库姆贝基非洲领导力学院举办的“走出‘文明冲突’阴霾,共享文明和谐”研讨会。林松添大使在研讨会前专门举行中南媒体吹风会,批驳所谓的“中美文明冲突论”。采访实录如下:

记者:上个月,中国成功举办“亚洲文明对话大会”。今天姆贝基非洲领导力学院(TMALI)在此举办“走出‘文明冲突’阴霾,共享文明和谐”研讨会。你今天也将应邀在研讨会上发表主旨演讲。你认为TMALI举办此次研讨会有何意义?

林松添:当今世界,各国人民安危与共,利益交融,日益成为休戚与共的命运共同体。世界多极化,经济全球化、贸易自由化、社会信息化、文明多样化、已是大势所趋,任何国家和势力都无法阻挡。但很遗憾,美国极少数人仍抱持“赢者通吃”的丛林法则和“你输我赢”零和博弈的冷战思维。

不久前,美国国务院政策规划办公室主任斯金纳女士抄袭亨廷顿的教义,公然炮制出所谓的“文明冲突论”,将美中两国之间的矛盾摩擦定性为白人与非白人的“文明较量”,妄图将美对华霸凌行径贴上“文明冲突”的标签。

公道自在人心。美国这一所谓的“文明冲突论”是对人类和历史的无知与背叛,既不文明,又十分危险,遭到包括美国有识之士在内的国际社会一致谴责和批评。近期,不少南非知名学者和媒体人士纷纷在当地主流媒体发表文章,批驳所谓的“文明冲突论”。

今天,TMALI在此举办研讨会,邀请南非政府政党、议会、智库、媒体等各界朋友和部分外国驻南非使节出席,围绕国际社会如何开展文明交流互鉴,“走出‘文明冲突’阴霾, 共享文明和谐与繁荣”这一主题进行研讨,共同探寻人类文明发展进步的正确方向和选择,对维护和促进世界和平与发展具有重要现实和深远意义。这充分体现了TMALI的远见卓识,也相信在南各界会引发积极共鸣。

希望这次研讨会能向那些鼓噪所谓“文明冲突论”的人发出明确、强有力的信息,让他们认清所谓“文明冲突论”的危害,学会同国际社会和谐共处、相互尊重、互利共赢。

记者:你对于美国国务院政策规划办公室主任斯金纳女士提出的“文明冲突论”有何评价?你刚刚说这一言论十分危险,为什么?

林松添:习近平主席告诫世界,“认为自己的人种和文明高人一等,执意改造甚至取代其他文明,在认识上是愚蠢的,在做法上是灾难性的。”在人类发展史上,就是因为某些国家或个人崇尚“种族或文明优越论”,以仇视、绞杀其他文明为目的,造成了人间悲剧,给人类留下了无可挽回的惨痛教训。

回顾历史,正是在所谓的“种族优越论”驱使下,美国的早期建国者为了侵占美洲,把本属于那片土地的土著印第安人无情屠杀,几乎造成印第安文明的灭绝。西方殖民者凭借武力优势殖民和掠夺非洲,把黑人当作商品买卖,进行惨无人道的黑奴贸易,并在非洲推行“同化政策”,强迫非洲放弃自己的语言、文化、宗教信仰和治理模式。纳粹德国宣扬“雅利安人高于一切人种”,对犹太民族、对斯拉夫民族等犯下了滔天罪行,发动了惨无人道的第二次世界大战,对人类造成了空前浩劫。

南非人民对所谓的“种族优越论”有切肤之痛,深受惨绝人寰的种族隔离制度之害,其自由、民主、人权遭受严重践踏,无数黑人和有色人为此付出了宝贵生命,黑人民众的主人翁地位和生存权、发展权被非法剥夺。

从现实看,美利坚合众国是一个崇尚“赢者通吃”丛林法则和“你输我赢”零和博弈冷战思维的国家,尽管总是打着民主、人权、自由的幌子,但成立243年来共发动了222场战争,造成了数以万计的无辜百姓、特别是妇幼儿童伤亡,迄今仍陷中东人民于战争阴霾之中。

历史的启迪和现实的昭示告诉我们,所谓的“文明冲突论”并不文明,且危害极大,只会把世界带回到野蛮黑暗的中世纪或没有进化的动物世界,只会重演人类历史惨剧。相信全世界爱好和平的人们对此都不会答应。

记者:你认为如何才能化解“文明冲突论”?国际社会如何走出“文明冲突”阴霾,共享世界文明多样性与和谐繁荣,中国在这方面有何立场和主张?

林松添:我认为姆贝基非洲领导力学院的谭哲理教授近日在南媒体上发表的评论文章已作了回答。他说,中国国家主席习近平在5月召开的亚洲文明对话大会上的讲话为美国鼓噪所谓的“文明冲突论”提供了一剂解药。

中方认为,文明是不同人种、民族和国家生生不息、和谐共存的精神纽带,也是促进人类社会发展进步的不竭动力,没有高低之分、优劣之别。

世界文明各有特色,但都拥有一个共同的目标追求,就是让人民过上和谐、安宁、幸福的生活。无论是南非的乌班图思想、东方儒家思想,还是西方基督教文明,中东伊斯兰文明,都崇尚与人为善、和谐包容、和而不同,完全可以通过平等对话、交流互鉴,实现共同繁荣。

中华文明绵延五千年,从未间断,其根本原因就是,始终崇尚以和为贵、兼济天下、海纳百川的思想,坚持互学互鉴互鉴、兼收并蓄的理念,从未也永远不会威胁其他文明。

历史上,佛教、伊斯兰教、基督教等都是源于外国的宗教,先后传入中国,与中华文明融合共生,从未也没有引发所谓的“文明冲突”或宗教战争。如今,上帝、安拉和佛祖信仰者等各种“有神论者”与“无神论者”在中国和平共处,共同致力于实现中华民族伟大复兴大业。

长期以来,5000多万海外华侨华人,带着中华文明,抱着了解、交流、欣赏其他文明的态度,分赴世界各国工作和生活,从未也不会与当地发生所谓的“文明冲突”。世界五大洲不同文明的民众纷纷涌向中国,同中国人民和睦相处,共享和谐与繁荣。

正如习近平主席所说,“各种文明本没有冲突,只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。”中国主张以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。世界上不同国家、民族、文化只要坚持平等对话、互学互鉴,致力于共同繁荣,就可以构建“美人之美、美美与共”的多彩世界。这才是推动人类文明进步的正确选择!

习近平主席关于建设美好世界的中国方案和主张,同非洲国家追求民族振兴和世界和平的思想一脉相承,与南非乌班图思想主张的“I am because we are”理念高度契合。

我们真诚希望那些炒作所谓“文明冲突论”的人,能尽快走出丛林,忘掉“赢者通吃”的丛林法则,忘记“I am”,学会同世界各国和谐共处、相互尊重、合作共赢,共同致力于建设“we are”这一人类命运共同体。

吹风会期间,林大使并就中方发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书(实录另发)、中国对南新政府期待及中南关系未来发展等回答了记者提问。

