首届中德创新城市合作论坛在柏林举行

人民网柏林6月6日电（记者 花放） 日前，首届中德创新城市合作论坛暨2019德国太仓日活动在德国首都柏林举行，本次论坛也是中国海外大众创业万众创新活动周的柏林站主题活动。国家发展改革委国际合作中心副主任刘建兴、中国驻德国使馆经济参赞李振京、太仓市市长王建国、前欧盟委员会委员史蒂樊·菲勒、德国创业协会副主席萨沙 · 舒伯特、、德国工商大会中国区驻德主管乌尔班 · 托比亚斯等来自中德两国各界和多个城市代表近200人参加了本次论坛，就如何培育创新生态体系、实现中德企业跨境创新合作等进行了深入的对话和交流。

刘建兴副主任在致辞中指出，“一带一路”建设为中德合作共赢开辟了新的空间，中德科技创新合作迈上了新高度，同时中国重大区域发展战略也为德国企业提供了新机遇。以合作谋共赢已成为中德两国关系的主线。

李振京参赞表示，中德关系正进入一个精确磨合和深度对接的新阶段，需要用创新的方法赋予中德关系新的内容和新的思维。而深入中德创新合作，离不开城市的力量，地方城市既是中德合作的重要载体，也是吸纳两国投资、技术和创新的重要载体。在未来创新驱动发展的模式中，城市的载体作用将越发显现。

太仓市是中国德资企业密度最高、发展最好的地区之一，被誉为“中国德企之乡”。26年来，太仓市与德国在经济、教育、科技、文化等方面开展了广泛的交流与合作。太仓凭借独特的区位优势和良好的投资环境，吸引了大量德国企业投资落户，2008年，中国商务部与德国经济部联合授予太仓“中德企业合作基地”称号。

太仓市市长王建国介绍，近年来，太仓立足高质量建设“两地两城”，打造中德合作城市典范，对德合作工作深度和广度不断拓展。从德企单向投资到中德企业双向互动，从产业合作到科教、文化、体育、旅游、环保、公益、城市建设、社会管理等多领域、全方位交流，太仓逐步形成了以中德创新园为载体品牌、双元制教育为人才保障、常态化城市科技人文交流为有力助推的对德合作体系。

太仓市友好交流城市于利希市市长长阿克塞尔 · 福克斯也分享了近年来双方在科技创新领域多角度全方位深度合作的经验，他表示，太仓和于利希在经济、贸易，环境保护，文化、人文等多方面进行了深入的友好合作，两个城市的人们都为此感到愉悦，双方都从中获益匪浅。

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