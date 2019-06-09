2019法网赛程接近尾声 受全世界网球爱好者关注

人民网巴黎6月8日电（记者 刘玲玲）2019年法国网球公开赛8日展开女子单打决赛和男子双打决赛的争夺。澳大利亚名将巴蒂战胜捷克小将万卓索娃夺得女单冠军。德国组合克拉维茨和麦斯直落两盘战胜法国组合査迪和马丁，获得男双冠军。

7-8日还进行了男子单打半决赛对决。西班牙名将纳达尔以6:3、6:4、6:2战胜瑞士老将费德勒，第十二次进入法网决赛。4号种子蒂姆苦战五盘战胜德约科维奇闯入决赛，将与纳达尔会师决赛争夺男单冠军。

7日上午的女双半决赛惊喜不断，中国组合段莹莹、郑赛赛以2:0力克拉尔森、菲利普肯斯组合，生涯首次闯进大满贯女双决赛。段莹莹和郑赛赛也因此成为继郑洁、晏紫、彭帅、张帅之后又进大满贯女双决赛的中国大陆球员，也是2006年郑洁、晏紫组合之后第一对杀入大满贯女双决赛的中国大陆组合。她们将在当地时间9日中午展开冠军的争夺。

2019年法网赛程已接近尾声，受到了全世界网球爱好者的关注。值得注意的是，本届法网的全球合作伙伴中有一张“中国面孔”。OPPO广东移动通信有限公司是法网第一个中国合作伙伴，同时也是本届赛事唯一一个手机类企业全球合作伙伴。中国品牌与拥有悠久历史的网球赛事携手，共同焕发出青春和活力。法国网球协会主席伯尔纳·朱迪切利就此表示：“我们希望OPPO在年轻用户人群中的优势能赋予法网更多活力，向中国及亚洲观众展示法网的魅力，让更多年轻人能够感受到红土的热情。”

在罗兰·加洛斯球场的OPPO展区里，前来欣赏和试用的当地观众络绎不绝。高质量、优性能的中国品牌赢得交口称赞。近年来，中国品牌在国际赛事中的参与度越来越高，不仅为中国品牌“走出去”加油助力，同时也为创造良好的观赛体验贡献力量。从中国制造到中国企业和中国品牌，再到中国服务，中国元素闪耀国际大型赛事，成为赛场上一道亮丽的风景线。

法国网球公开赛简称"法网"，是一项在法国巴黎罗兰·加洛斯球场举办的网球大满贯赛事。通常在每年的5月至6月进行，是每年第二个进行的大满贯赛事。该赛事创办于1891年，是网球比赛唯一一个在红土球场上进行的大满贯比赛，标志着红土赛事中的最高荣誉。

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