原标题：莫桑比克气象局局长：感谢中国帮助 期待加强合作

中国气象报记者 张永

“感谢中国气象局为我们提供气象卫星产品，有机会一定要去中国看看！”在日内瓦出席第18次世界气象大会的莫桑比克气象局局长阿德里托·费利克斯·阿拉牧格告诉中国气象报记者。

应对极端天气、提升发展中国家的防灾减灾能力是本次世界气象大会的一项重要议题。今年以来，强热带气旋频繁袭击非洲，特别是“伊代”使莫桑比克等国遭受严重损失，引起国际社会关注。

感谢中国提供帮助

强热带气旋“伊代”过后，莫桑比克气象部门向国际社会提出援助请求，希望进一步帮助该国提高预报服务水平。中国气象局在第一时间回应，向该国提供了风云卫星产品。在此后的热带气旋“肯尼斯”来袭前夕，中国气象局第一时间告知莫方新的热带气旋即将影响该国，并利用风云二号H星以及极轨气象卫星为其提供监测产品。

对此，阿德里托·费利克斯·阿拉牧格深表感谢。他表示，这些卫星产品非常重要，给莫桑比克气象局制作天气预报提供了重要帮助，使预报员更容易监测热带气旋的位置。目前莫桑比克气象部门能提供基本的天气预报，希望未来能借助卫星监测等手段，使预报能做得更好。

阿德里托·费利克斯·阿拉牧格欣喜地告诉记者，莫桑比克已经加入风云卫星国际用户防灾减灾应急保障机制，在世界气象大会期间，莫桑比克气象局将与中国气象局签署一项加强风云卫星应用的合作协议。展望未来，他希望双方能够深化合作，同时学习借鉴中国经验，提高该国综合防灾减灾能力。

吸取“伊代”教训

今年以来，“伊代”和“肯尼斯”接踵而至，其强度和登陆地点为近几十年罕见。虽然莫桑比克气象部门对热带气旋作出了基本的预报，但灾害仍然给该国造成了巨大损失。

世界气象组织在针对该事件的调查结果中指出了一些关键问题，包括预警单一，对强风雨带来的洪水等风险影响缺乏考虑；气象部门与政府有关部门之间的沟通不到位，应急措施不完善，甚至没有人员疏散预案。

对此，阿德里托·费利克斯·阿拉牧格表示赞同。他说，需要吸取的教训是多方面的。其中，在预警方面，我们要告诉公众预警意味着什么，例如，预警说热带气旋的风力将达到每小时150千米，那么这样的风力会产生什么样的后果？如果不说明影响，公众和应急管理部门将不知所措。未来要制作基于影响的多灾种预警。

在应急措施方面，即使已经发出了预警，但仍然有很多人不愿意撤离危险地区，这给政府应对灾害造成了很大挑战。防灾减灾“最后一公里”的问题仍然突出。

莫桑比克处于非洲9条河流的下游地区，洪水、干旱和热带气旋是主要的气象灾害。目前，该国正在建设多灾种早期预警系统。阿德里托·费利克斯·阿拉牧格希望未来借助风云卫星，加强对各种气象灾害的监测，提高预报和服务水平。

(责编：李枫、袁勃)