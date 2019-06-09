中国—中东欧国家深化海关业务合作

本报宁波6月8日电 （记者罗珊珊）第四届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会7日在宁波召开。对话会以“构建互利共赢的海关企业伙伴关系”为主题，旨在深化中国与“一带一路”沿线中东欧国家海关检验检疫、保障贸易安全和贸易便利化等合作。2018年，中国与中东欧国家的贸易比2017年增长21%，达到822亿美元。
海关总署有关负责人表示，中国—中东欧合作是“一带一路”合作的重要组成部分，海关检验检疫合作是实现“一带一路”贸易畅通的重要条件。与会代表围绕“深化检验检疫合作，保障安全贸易”和“打造关企伙伴关系，优化跨境贸易环境”两个主题畅所欲言。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】