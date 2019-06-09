中国—中东欧国家深化海关业务合作

本报宁波6月8日电 （记者罗珊珊）第四届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会7日在宁波召开。对话会以“构建互利共赢的海关企业伙伴关系”为主题，旨在深化中国与“一带一路”沿线中东欧国家海关检验检疫、保障贸易安全和贸易便利化等合作。2018年，中国与中东欧国家的贸易比2017年增长21%，达到822亿美元。

海关总署有关负责人表示，中国—中东欧合作是“一带一路”合作的重要组成部分，海关检验检疫合作是实现“一带一路”贸易畅通的重要条件。与会代表围绕“深化检验检疫合作，保障安全贸易”和“打造关企伙伴关系，优化跨境贸易环境”两个主题畅所欲言。

《 人民日报 》（ 2019年06月09日 03 版）

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