尤权率中共代表团访问爱尔兰

新华社都柏林6月7日电 应爱尔兰政府邀请，中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权于6月5日至7日率中共代表团对爱尔兰进行友好访问。其间，尤权分别会见爱众议长奥法乔尔，统一党副领袖、政府副总理兼外交与贸易部长科文尼，克莱尔郡郡长贝格利等。
尤权表示，中爱长期以来相互理解和支持，两国人民传统友谊深厚。近年来，两国高层交往密切，经贸合作成果丰硕，人文交流不断深入，在国际和地区事务中保持经常性沟通。今年是中爱建交40周年，中方愿与爱方一道，深化贸易投资、基础设施建设、现代农业和节能环保等领域务实合作，加强人员往来，推动两国互惠战略伙伴关系再上新台阶。中国共产党高度重视党际交往，愿与爱议会政党加强交流互鉴，助力国家关系发展。
奥法乔尔等表示，爱方高度赞赏中共十八大以来在经济社会各领域特别是消除贫困方面取得的巨大成就，十分珍视爱中传统友好关系，愿与中方密切高层交往，深化经贸、投资、教育、旅游等领域交流与合作，推动爱中关系不断向前发展。爱议会政党愿与中国共产党加强交往，增进相互了解。
访问期间，尤权还考察了香农自贸区等，并与当地侨胞、中资机构和留学人员代表座谈。
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