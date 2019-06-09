6月7日，第二届中俄能源商务论坛在俄罗斯圣彼得堡圆满落幕，来自两国政府和100多家企业的代表在论坛期间进行了深入交流，共商未来合作。

论坛期间，两国企业家和专业人士围绕能源科技基础研究、核心设备等议题展开热烈讨论，并取得广泛共识。坚持创新驱动成为本次论坛的共识与焦点。

“俄中能源合作处于历史最高水平，发展潜力巨大。”俄罗斯副总理科扎克表示，未来俄方将出台更多产业扶持政策，为俄中能源合作创造更加稳定、透明、统一、便利的营商环境。

中国石油天然气集团有限公司董事长王宜林认为，中俄进一步深化能源合作对打造开放多元的世界经济和新型国际关系意义重大。

以“中俄电力领域全产业链合作机遇”为主题的电力分论坛持续了近4个小时。中国国家能源局局长章建华说，科技创新是一个国家、一个行业和一个企业的核心竞争力。本届论坛聚焦前沿课题，以企业为主导开展务实合作，顺应产业发展潮流，有助于中俄能源产业朝着更高层次迈进。

6月5日，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的见证下，中国核工业集团有限公司与俄罗斯国家原子能集团公司签署了合作协议。

中国核工业集团有限公司董事长余剑锋说，核能是技术密集型产业，必须始终坚持创新发展。未来中俄两国可优先在核燃料元件研发方面开展合作和技术攻关，推动两国以及世界能源结构变革。

俄罗斯国家原子能集团公司第一副总经理洛克申表示，与中国企业的合作是互学互鉴的过程，双方共同研究解决各种技术难题，积累了大量宝贵经验。双方未来可以在联合开发第三方市场等方面有所作为。

伴随着国际能源格局深度调整，中俄能源合作也与时俱进，不断开辟新方向。除了核能外，水电、风电、太阳能发电也都成为双方关注的焦点。此外，作为第二届中俄能源商务论坛框架下首场专题活动，金融分论坛以“中俄能源一体化合作背景下的产融协作新机遇”为主题，吸引了中俄两国能源、银行、保险、基金等众多领域的企业家。

俄罗斯天然气工业银行股份公司第一副总裁舒拉科夫指出，随着俄中能源合作规模日益扩大，双方能源企业的融资需求不断提高，两国应积极挖掘资本市场潜力，加快推进能源贸易本币结算，简化交易手续，降低汇兑损失。

中国银行副行长吴富林表示，能源开发和基础设施建设具有资金投入大、运行周期长的特点，需要充足的金融资源和顺畅的金融服务提供支持。作为国际能源市场的重要参与者，中俄两国应携手合作，努力推动建设一个稳定、开放、高效、公正的能源金融规则体系。

中俄能源商务论坛是习近平主席和普京总统2018年共同决定成立的，旨在为两国探讨扩大油气、电力、可再生能源等合作提供一个重要平台。下一届论坛将在中国举行。

（本报圣彼得堡6月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月09日 02 版）

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