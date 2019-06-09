6月5日至7日，习近平主席应邀对俄罗斯进行国事访问并出席圣彼得堡国际经济论坛。在不到3天时间里，习近平主席辗转莫斯科、圣彼得堡两地，出席近20场活动，政经文相济，双多边兼顾，叙友谊、聚共识、促合作，取得丰硕成果。习近平主席同普京总统深入规划两国全方位合作，引领中俄关系迈入新时代；在圣彼得堡国际经济论坛精辟阐述可持续发展主张，推动国际合作踏上新征程。接受本报记者采访的俄罗斯各界人士认为，习近平主席此访为大国关系确立稳定性，为全球发展注入新活力，为国际社会增添正能量。

开启新时代，赋予双边关系新定位

今年是中俄建交70周年。70年是里程碑，也是新起点。两国元首签署联合声明，宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，赋予双边关系新的定位和内涵。

俄中友协副主席萨纳科耶夫表示，俄中两国关系提升为全面战略协作伙伴关系以来，始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方的原则。新时代的俄中关系也将继续秉持这一原则，以平等互利为基础。这种关系在造福两国人民的同时也有利于世界发展。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所首席研究员洛马诺夫表示，“新时代”可以充分表达俄中全面战略协作伙伴关系迈上了更高台阶。

此次访问是习近平主席担任中国国家主席以来第八次到访俄罗斯。除大小范围正式会谈，两国元首还在圣彼得堡长时间晤谈，在高度信任、亲密友好的气氛中，就双边关系和国际形势的全局性、长期性、战略性问题充分交换意见。得益于两国元首密切交往和战略引领，中俄关系进入历史最好时期。

“俄中两国领导人高频会晤，进一步促进了两国各领域务实合作。”俄罗斯团结银行中国事务顾问沙罗诺夫表示，俄中两国领导人把彼此当作好朋友，对于两国经贸、科技、人文等各领域的交流合作具有示范意义。

“俄中不断赋予双边关系新的内涵。加速推进俄中全面战略协作伙伴关系的主要动力，是俄中领导人的互信和密切交往。” 俄罗斯副外长莫尔古洛夫表示。

身处世界百年未有之大变局，中俄承载着两国人民和国际社会的更大期待。

在当前全球政治经济形势发生重大变化的背景下，“中俄方案”无疑是向世界发出的一个重要信号。俄副总理阿基莫夫告诉本报记者，当前保护主义、单边主义、极限施压、零和博弈等违背世界和平发展大势的逆流有所抬头。在此背景下，俄中两个大国在全球经济社会发展当中应当承担起更大责任。

中俄两国元首共同签署关于加强当代全球战略稳定的联合声明，宣示共同维护全球战略稳定，体现中俄的担当精神和两国战略协作的积极效应。圣彼得堡国立大学的国际问题专家列克秀金娜娅表示，俄中在双边和国际层面的协作越来越密切。“俄中两国发出在战略安全领域共同应对挑战、在地区安全热点问题上加强战略协作、推动世界多极化和国际关系民主化的一致声音，两国正加强合作，并愿意共同坚守在国际事务中所秉承的原则。”

深化务实合作，更好造福两国和两国人民

习近平主席此访期间，中俄两国元首共同见证签署了经贸、能源、科技、航天、农业、教育等广泛领域近30份双边合作文件。两国高度的政治互信转化为积极务实的合作成果，全方位、深层次、多领域的中俄互利合作格局正在形成，将更好造福两国和两国人民。

能源合作是两国合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域。双方密切协作，为维护公平、公正、合理、有序的国际能源秩序发挥了积极作用。

6月7日，圣彼得堡国际经济论坛会议中心，中国石油天然气集团公司与俄天然气公司诺瓦泰克签署北极二号项目合作计划。诺瓦泰克董事长米赫尔松表示，亚马尔项目是中国提出“一带一路”倡议后在俄罗斯实施的首个特大型能源合作项目，去年7月， 该项目向中国供应的首船液化天然气通过北极东北航道运抵中国江苏。“想当初，很多人都不相信，我们能完成亚马尔项目，但我们做到了。我相信，新的项目也一定会按计划完成。”

俄罗斯伊利姆纸业集团总经理索斯尼娜表示，伊利姆集团目前的出口利润约40%来自中国。仅仅今年一年，她已参加了4场与中国有关的研讨会。“一带一路”建设不断推进，她明显感受到，随着物流基础设施的改善和海关效率的提高，集团出口额也不断增加。她说：“当前国际市场充满不确定性，一些国家和地区发展受到制约。在这种背景下，俄中贸易能蓬勃发展难能可贵，这种势头也将随着两国关系的深入发展而继续保持下去。”

俄罗斯切尔基佐沃公司是一家从事食品生产和加工类企业。公司总经理米哈伊洛夫参加了圣彼得堡国际经济论坛。他感谢中国市场为俄罗斯提供的重要机遇：“俄中两国关系一直保持快速发展，习近平主席出席圣彼得堡国际经济论坛意义非凡，一定会为两国经济合作带来新的动力。”

人文交流在夯实中俄两国关系社会基础方面发挥着重大作用。俄罗斯联邦科学与高等教育部部长科丘科夫表示，目前约有两万名俄罗斯学生在中国高校学习，同时约有3万名中国学生在俄罗斯接受高等教育。2020年前这两个数字都有望翻番。

俄罗斯总统办公厅第一副主任格罗莫夫表示，当前俄中关系达到前所未有的历史高度，两国开展了全方位、多渠道的交流合作，期待在两国元首的战略引领下，两国合作达到更高水平。

（本报莫斯科6月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月09日 02 版）

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