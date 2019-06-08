中美关系、5G技术…习近平的最新回应来了

【学习小组按】

最新消息，6月8日上午，在结束对俄罗斯国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛后，习近平回到北京。

在圣彼得堡国际经济论坛上，习近平出席并发表题为《坚持可持续发展 共创繁荣美好世界》的致辞。

习近平再次呼吁群策群力、合作共赢来面对世界百年未有之大变局。中国具体行动有三点：

1、坚持共商共建共享。我们愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果。

2、坚持以人为本。我们愿同各国就减贫、社保等课题加强交流合作。

3、坚持绿色发展。我们愿同各方携手应对全球气候变化、生物多样保护等迫切问题。

在互动交流环节，习近平对很多热点问题进行了回应。

关于中美关系，习近平说：中美之间交往频繁、利益融合，所谓脱钩难以想象，相信也不是美方各界愿意看到的。

关于全球化出现的问题，习近平说“不能因噎废食”，并强调，中国“不是要另起炉灶，而是要完善现行国际体系”。

对于有些人称“一带一路”倡议是当代马歇尔计划，习近平回应说：“‘一带一路’并非所谓中国的殖民计划，中国从来没有过殖民他国的历史。我们将坚定地做好中国自己的事情……”

更多内容，请看全文：

尊敬的普京总统，

尊敬的各位同事、来宾，

女士们，先生们，朋友们：

很高兴应普京总统邀请，出席本届圣彼得堡国际经济论坛。衷心感谢普京总统和俄方朋友的热情接待和周到安排。

圣彼得堡是俄罗斯第一大港口，也是享誉世界的“波罗的海明珠”。300多年的历史积淀和近年来的快速发展，赋予这座城市浓郁的古典气质和鲜明的时代风貌，令人赞叹。普京总统曾经弹奏过一首俄罗斯歌曲：“涅瓦河畔有一座城，那是我们劳动的结晶”，生动反映了圣彼得堡在俄罗斯人民心中的特殊位置。

圣彼得堡国际经济论坛自1997年创办以来，规模不断扩大，影响力日益提升，已经成为各方交流思想、凝聚智慧、共谋合作的重要平台。本届论坛以“打造可持续发展议程”为主题，契合当前国际社会共同关切，具有重要现实意义。

当今世界正经历百年未有之大变局。新兴市场国家和发展中国家的崛起速度之快前所未有，新一轮科技革命和产业变革带来的新陈代谢和激烈竞争前所未有，全球治理体系与国际形势变化的不适应、不对称前所未有。

面对变局，群策群力、合作共赢是各方的正确选择。放眼世界，可持续发展是各方的最大利益契合点和最佳合作切入点。联合国2030年可持续发展议程着眼统筹人与自然和谐共处，兼顾当今人类和子孙后代发展需求，提出协调推进经济增长、社会发展、环境保护三大任务，为全球发展描绘了新愿景。

今年是新中国成立70周年。作为世界最大的发展中国家和负责任大国，中国始终坚定不移履行可持续发展承诺，取得了世人公认的成就。

中国高度重视加强可持续发展国际合作。2013年，我提出共建“一带一路”倡议，旨在实现各国互利共赢、共同发展。共建“一带一路”同联合国2030年可持续发展议程在目标、原则、实施路径上高度契合，得到国际社会积极响应和支持。

今年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行，各方一致同意推进高质量共建“一带一路”，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，实现高标准、惠民生、可持续目标，构建全球互联互通伙伴关系，并将共建“一带一路”同落实联合国2030年可持续发展议程有效对接，统筹协调好经济、社会、环境之间关系，走绿色、低碳、可持续发展之路。

开展国际合作离不开真诚互信、志同道合的伙伴。俄罗斯是中国最大邻国和全面战略协作伙伴，也是开展各领域合作的重要优先合作伙伴。双方秉持可持续发展理念，积极开展天然气等清洁能源合作，将科技创新、数字经济、网络电商作为新的合作增长点，就跨界资源利用和保护、跨界自然保护区建设开展有效合作。

我和普京总统达成共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接共识。同时，共建“一带一路”同普京总统倡议的“大欧亚伙伴关系”理念相通，两大倡议可以相互支持，相互促进，并行不悖。相信这将有力推动区域经济融合，有利于实现共同的可持续发展。

女士们、先生们、朋友们！

可持续发展是社会生产力发展和科技进步的必然产物，契合世界上绝大多数国家的共同诉求。中国人讲：“志之所趋，无远弗届。”各国人民对美好生活的向往，谁都无法阻挡。中方愿继续同国际社会一道，将郑重的承诺转化为具体行动，携手开辟崭新的可持续发展之路。

第一，我们要坚持共商共建共享，合力打造开放多元的世界经济。中国将不断扩大对外开放，放宽市场准入，营造公平竞争的市场环境。

我们将旗帜鲜明推进经济全球化进程，维护多边贸易体制，致力解决世界经济发展不平衡不平等问题，愿在平等和相互尊重基础上，同各方开展贸易合作，实现共赢。

我们将推动共建“一带一路”同落实联合国2030年可持续发展议程协同增效，促进南南合作援助基金、中国－联合国和平与发展基金等发挥应有作用，为广大发展中国家创造更多机会。中方愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果，共同培育新的核心竞争力，转变经济增长模式。

第二，我们要坚持以人为本，努力建设普惠包容的幸福社会。提高人民生活水平是各国政府的首要任务。今年，中国将继续打好精准脱贫攻坚战，力争2020年实现农村贫困人口全部脱贫。努力实现新增就业1100万人以上。大力扶持职业教育，支持志愿服务、慈善事业健康发展，保障弱势群体合法权益。我们也愿同各国就减贫、社保等课题加强交流合作，互学互鉴，为各国人民带来更大获得感、幸福感、安全感。

第三，我们要坚持绿色发展，致力构建人与自然和谐共处的美丽家园。俄罗斯著名作家陀思妥耶夫斯基有句名言：“美能拯救世界。”为子孙后代留下碧水蓝天的美丽世界是我们义不容辞的责任。中国的发展绝不会以牺牲环境为代价。

我们将秉持绿水青山就是金山银山的发展理念，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，鼓励发展绿色环保产业，大力发展可再生能源，促进资源节约集约和循环利用。

我们也将在对外合作中更加注重环保和生态文明，同各方携手应对全球气候变化、生物多样保护等迫切问题，落实好应对气候变化《巴黎协定》等国际社会共识。

女士们、先生们、朋友们！

和平与发展仍然是当今时代主题，人类的命运从没有像今天这样紧密相联，各国的利益从没有像今天这样深度融合，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。同时，随着逆全球化和霸权主义、强权政治抬头，国际社会面临的新课题、新挑战也与日俱增。人类再次站在了历史的十字路口。

可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”，同构建人类命运共同体目标相近、理念相通，都将造福全人类、惠及全世界。中国愿继续同各方携手努力，秉持可持续发展理念，体现人类命运共同体担当，倡导多边主义，完善全球治理，共同促进地球村持久和平安宁，共同创造更加繁荣美好的世界。

谢谢大家。

在互动交流环节，习近平还就逆全球化、共建“一带一路”、朝鲜半岛无核化等回答了全会主持人提问。

习近平指出，全球化是历史大势，中国是全球化最坚定的倡导者和维护者之一。

当前世界上出现的一些逆全球化动向只不过是全球化潮流中激起的几朵浪花，阻挡不住全球化大潮。全球化出现一些问题并不可怕，不能因噎废食，动辄采取保护主义、单边主义措施，不能采取以邻为壑的自私做法。

我们要认识到，全球化出现的问题，反映的是全球治理的滞后。解决这些问题，要坚持以开放为导向，坚定维护多边贸易体制。我们不是要另起炉灶，而是要完善现行国际体系。

要以公平平等为基础，提升新兴市场国家和发展中国家在多边机构中的代表性和话语权，使治理架构和利益分配更为平衡合理。要秉持相互尊重的态度，尊重各国社会制度和发展道路，加强沟通协调，妥善处理分歧。

习近平强调，中国致力于做国际社会的建设者而不是破坏者，做架桥者而不是挖沟者。

我们致力于扩大自己的朋友圈，中俄是全面战略协作伙伴，中国同亚洲、欧盟、非洲、拉美、南太国家都已成为合作伙伴。中美之间交往频繁、利益融合，所谓脱钩难以想象，相信也不是美方各界愿意看到的。

习近平指出，共建“一带一路”倡议提出近6年来，得到各方积极响应和支持，参与方已远远超出历史上的“一带一路”范畴，充分表明这一倡议具有强大凝聚力，并非中国一厢情愿。

“一带一路”坚持共商共建共享，坚持相互尊重、互利共赢，绝不是有些人所称的当代马歇尔计划。“一带一路”也并非所谓中国的殖民计划，中国从来没有过殖民他国的历史。我们将坚定地做好中国自己的事情，并继续通过共建“一带一路”，为构建人类命运共同体做出努力。我们相信这一理想会赢得国际社会更大共识，也一定会实现。

习近平指出，在朝鲜半岛问题上，国际社会要继续鼓励朝美双方通过对话建立互信，解决彼此关切，合力推动半岛问题得到妥善解决。中方将继续积极致力于劝和促谈，维护半岛的和平与稳定。（来源/新华社）

(责编：马昌、袁勃)