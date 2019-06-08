美国极限施压对我国影响可控

当前，美方单方升级关税措施，对我极限施压，其相关措施对我的影响依然可控。中国将坚定不移扩大开放、捍卫多边贸易体制，坚定不移推进人类命运共同体建设，以更加开放的胸怀拥抱世界，为世界的繁荣、稳定和可持续发展担负起中国责任、贡献中国力量。

前期关税措施对美国出口影响明显大于中国

从今年5月10日12时开始，美国已对从我进口2000亿美元商品的关税税率从10%提高到25%。截至目前，美国已对从我进口的7133项大约2500亿美元的商品加征了25%的关税。美国针对从我进口3000亿美元商品加征25%的关税措施正在履行相关听证程序。作为反制，我共对从美进口的5874项商品加征了额外关税。中方自2019年6月1日零时起，对自美国进口600亿美元加征关税商品中的部分商品，提高加征关税税率。

从关税措施升级前的影响程度看，双方关税措施对美国出口产生的影响要明显大于中国。2018年，美国从中国进口的这2500亿美元清单商品进口额不仅没有下降，还同比增长了9.8%；今年一季度，这2500亿美元清单商品进口额同比下降24.2%。相反，2018年，中国从美国进口的1100亿美元清单商品进口额同比下降4.1%；今年一季度，这1100亿美元清单商品进口额同比大幅下降39.8%。

美国关税措施升级对我影响依然可控

美国关税措施升级对我出口总量冲击有限。按照沙盘推演，极端情况下，若美国将全部从中国进口的商品加征25%的关税，最差的情形是美国从中国的年度进口额从5395.0亿美元下降到3803.2亿美元，年度下降额约为1600亿美元。需要说明的是，经过我国内各类措施的对冲和应对，我对美出口下降额度会远小于1600亿美元。即便按照最大的下降额度，相对于我每年2.49万亿美元的商品出口额，对美出口额的下降对我出口总量的影响仍然有限。另外，即便在我对美国出口下降的情况下，我对世界其他国家和地区的出口仍有望保持较快增长。

整体来看，随着近年来我出口市场多元化工作的开展，我相关商品对美国市场的依赖正在逐步下降。2002年，我商品对美国出口占比达到21.5%，到2018年，这一比例已经下降至19.2%。在美国市场出口受阻的情况下，我可以继续做好出口市场多元化工作，增加对除美国之外的其他国家和地区的出口。

相反，细察美方已经实施关税措施的340亿美元、160亿美元、2000亿美元清单商品以及正在履行相关听证程序的3000亿美元清单商品，美国这些商品从我进口的比重逐步增加，对我商品的依赖度也逐步增加。其中，美方已经实施关税措施的2000亿美元清单商品和3000亿美元正在履行相关听证程序的清单商品中，有大量商品需要完全从中国进口。比如，美方3000亿美元清单商品中，包含手机、电脑、玩具、游戏机、服装、鞋靴等商品，中国制造具备质优价廉的优势，美国对中国的依赖程度较高，很难被其他国家的相关商品替代。加征关税后增加的成本最后还是需要由生产商、美国采购商以及美国国内消费者共同分摊。

我对美反制措施对国内民众影响轻微。按照中方的反制措施，我们从今年6月1日开始，对部分已实施加征关税的600亿美元美国清单商品提高加征关税税率。相对于美方不顾及自损的极限施压，我们对这600亿美元商品做了精心安排，分别加征25%、20%、10%、5%不等的四级关税。其中：2493个税目商品加征25%的关税，1078个税目商品加征20%的关税，974个税目商品加征10%的关税，662个税目商品加征5%的关税。对于那些非常容易被替代而美国又对我市场严重依赖的商品，我们加征一个高税率，对于那些相对较难替代而美国又对我市场严重依赖的商品，我们加征一个低税率，从而减轻对国内的负面影响。目的是在尽量减轻对国内冲击的前提下，提高对美国的反制力度。同时，我们还可以通过扩大从其他国家进口以及提高国内产品供给的方式减轻这些反制措施对国内民众的影响。

中国经济社会抗压能力得到检验

过去一年多时间，经历了美方多次极限施压、出尔反尔等霸凌主义行径，我们已经对美方所谓的“交易的艺术”变得更加坦然，中国经济社会的抗压能力已经得到了检验。美国极限施压的效果也开始大打折扣。当前，中国坚定不移扩大开放，积极发展同世界各国的经贸合作。中国站在道义一方，时间也站在中国一方。随着供给侧结构性改革深入推进，“三去一降一补”持续见效，做好“六稳”、化解金融风险等一系列措施效果显现，中国经济运行将更加健康、更加稳健。

相反，若美国一意孤行，继续对3000亿美元商品加征关税，势必会大幅提高美国消费者和生产厂商的采购价格，推高其国内的居民消费价格指数。在美国农民和高科技企业利润受损、美国民众人均可支配收入下降的大背景下，美国国内居民消费价格指数的升高会给美国民众带来沉重负担，美国政府也会承受更大的政治压力。

经济全球化是大势所趋，是人心所向，是全世界人民的共同愿望，是符合时代潮流、不以个别国家意志为转移的历史趋势。美国发起的贸易战解决不了任何问题，不符合中美两国的利益，违背中美两国人民的意愿，注定会被历史唾弃。

（作者分别为商务部研究院院长、商务部研究院对外贸易研究所所长）

《 人民日报 》（ 2019年06月08日 03 版）

(责编：马昌、袁勃)