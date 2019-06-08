针对美国近期升级对华经贸摩擦并打压中国科技企业的行为，近日参加中共中央对外联络部活动的外方嘉宾在接受采访时，纷纷表示赞赏中国发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，担忧美国挑起的对华经贸摩擦将给全球经济增长带来不利影响。

“中国政府发布白皮书是勇敢和有担当的表现”

奥中友协常务副主席、奥地利著名汉学家格尔德·卡明斯基认为，中方近期发布了《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，向世界进一步阐明了中国的立场和合理关切。中国在开展对外合作时，始终坚持互利共赢的理念，这也是中欧共同持有的理念。“没有人能够阻挡中国发展和前进的步伐，我对中国经济发展以及进一步深化奥中经贸合作充满信心。”卡明斯基说。

“中方近期发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，详细介绍了中美贸易磋商的真实情况。国际秩序是用来遵守而非践踏的，希望美方能够表现出合作伙伴的诚意，切实了解中方的立场和态度，共同致力于促进人类社会的进步发展。”刚果（金）争取重建与民主人民党驻华代表马贝雷表示。

马来西亚“一带一路”委员会副主席梁伟虹说：“中国对中美经贸摩擦的立场是非常坚定的，白皮书把中美经贸摩擦和磋商的事实讲得清清楚楚。我们企业界与中国有着密切的商贸往来，我们坚定支持中国立场。”

“每一个相关国家、企业和个人面对贸易摩擦导致的负面作用都会做出反应。中国发布的立场是中国的积极应对，体现了中国的勇气和责任感。”尼泊尔基尼科技有限公司常务董事松汗·史里沙认为，当今世界，国与国、民众和民众之间紧密相连，中美经贸摩擦的影响已经超出了两国范围，当下我们应该做的是继续尊重理性、规则和市场经济运作方式。

黎巴嫩中国阿拉伯合作与发展协会主席卡西姆·特法利说：“不仅是商界，整个世界都在关注中美经贸摩擦事态的发展。中国政府发布白皮书是勇敢和有担当的表现，我们从白皮书中了解了中国官方的立场，但美国一直都是几个政客在自说自话。”

“美国在整个国际经济秩序中开倒车”

“美方采用政治手段干预并打压华为等中国科技企业，是错误并遭到广泛反对的。”卡明斯基认为，由美国挑起的对华经贸摩擦非常不公平而且极具危害性，不仅损害中美两国的经贸利益，而且给全球经济带来挑战。

“我曾经在美国学习经济全球化与国际贸易的理论和实践，但我们今天看到是一切都颠倒过来了。中国是多边机制和国际贸易的维护者，而美国正在退缩。从我们一直关注的中美经贸摩擦过程来看，由美国挑起的这场经贸摩擦表明美国在整个国际经济秩序中开倒车，给中美两国乃至整个世界造成负面效应。尤其是从长远来看，美国对中国加征的关税、施加的限制举措将最终使美国自身受到损害。”特法利表示，开放市场、平等协商、共同发展才是符合世界整体利益的。“通过长期观察中国，我深信，中国的创新能力迸发自中国内部、不同地区、大小企业。因此，中国取得的科技进步源自中国自身。中国对外开放取得的经验和成就对整个世界来说都是影响巨大的。世界需要抓住同中国合作的机遇，抓住开放的中国市场的机遇”。

马贝雷认为，当前世界的一大发展动力来自于高科技创新，中国企业研发的5G技术正是顺应了当前数字化时代的发展需求。从科技发展的角度，应该支持企业间的良性竞争，而不是政治干预科技的探索发展，更不应通过打压别国技术研发来维护自身的霸权。“无论是世界影响力还是与其他国家的经贸往来，我相信中国未来都将保持长期的健康发展。世界需要中国的发展，需要中国发展带来的全球经贸环境的平衡。”马贝雷说。

梁伟虹说，在经济全球化高度发展的今天，美国挑起的中美经贸摩擦不仅对准中国，而且会影响世界上的其他国家。美方不仅挑起了贸易争端，还在很多其他领域挑起矛盾，这将导致最终受伤害的不只是中美两国，还有其他国家。

《 人民日报 》（ 2019年06月08日 03 版）

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