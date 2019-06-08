人民日报署名文章：究竟是市场经济，还是强买强卖

新华社北京6月7日电 人民日报6月8日署名文章：究竟是市场经济，还是强买强卖——看清美国某些政客“合则用、不合则弃”的真面目

钟声

“我们将尽最大努力谴责那些不公平的经济行为，打破市场障碍。”美国一些政客言辞一向冠冕堂皇。但实际上，现今美方的许多政策和行径，正在制造种种不公平，成为市场经济的最大障碍。

看看最新的案例。前不久，美国政府以国家安全为名，将中国高科技企业列入“实体清单”，清单上的企业或个人购买或通过转让获得美国技术需得到有关许可。出台禁令、连环封杀，动用国家机器打压他国企业，这难道就是美国政客标榜的“市场经济”“自由竞争”？美方以市场经济的卫道士自居，对其他国家的发展模式指指点点。与此同时，美国对市场经济规则进行粗暴地取舍，以实用主义态度处理国际经贸合作。这样言行不一、强买强卖，哪里符合市场经济规则，又怎能令人信服？

过去一年多来，美方动辄祭出“国家安全”的大旗，对包括中国企业在内的外资企业投资设置障碍，先后否决了多起外资并购交易。还有些戴着有色眼镜的美国政客，要么捕风捉影地往中国企业身上泼“安全风险”的脏水，要么怂恿美国人拒绝购买任何中国制造的商品。支撑这些行为的，是“强买强卖”的霸权主义逻辑：美国方便生产什么，世界就必须买什么，而发展中国家只能向美国出口低附加值的产品和服务，必须长期安心做美国产品的倾销地、低端产品供应地，为了“美国优先”，其他国家必须无条件让步。

实际上，美国一些政客眼里只有利益、没有规则，为了实现美国利益可以践踏任何人间规则。据世贸组织争端裁决研究报告，美国是迄今为止不遵守世贸组织裁决的最大“不守规矩者”。种种迹象表明，提高关税已成为美国打压贸易伙伴的工具，任何国家都可能受到伤害。就连《纽约时报》也承认，美方“多次表示同意与其他国家达成新的贸易条款，但紧接着就谈论取消这些协议以实现更多目的”。在很多国际人士看来，华盛顿一味追求“美国优先”，不择手段实现本国利益最大化，是世界的“麻烦制造者”和“秩序破坏者”。

美国政府的一些行为严重破坏了公平、开放、合作的市场经济规则，其目的就是为了维护美国的科技霸权和技术优势，这是“见不得别人好”的自私心理作祟。数据显示，截至今年3月，5G通信所需的标准必要专利申请数量中，中国占34.02%，而美国的仅为14%。美国一些政客由此赤裸裸地宣称“5G是一场美国只能赢的零和军备大赛”“干掉华为比达成中美协议重要十倍”。美国一方面指责他国产品存在安全风险，另一方面却不遗余力收集经济情报、秘密监视竞争对手，这再明白不过地说明，所谓安全风险的幌子、技术强制转让的说辞，都是服务于打压中国科技发展这一真实目的。最近流行的《美国陷阱》一书的作者直截了当地反问道，“昨天是阿尔斯通，今天是华为，那么明天又会是谁？”

“高尚的竞争是一切卓越才能的源泉。”美国现任政府应该懂得市场经济的运行规律。践踏契约精神、破坏法治规则、扭曲公平竞争，美国这样做不仅不能实现“美国优先”，反而会适得其反。美国政府希望通过加征关税实现产业回流，但实际情况却事与愿违，特斯拉宣布在上海投资建厂，哈雷摩托车也决定向境外转移部分生产线；美国政府希望通过封锁华为而打压中国科技发展，但越来越多的国家决定采用华为技术，马来西亚总理马哈蒂尔最近公开表示“将尽可能多地使用华为技术”。可以说，在经济全球化的今天，各国经济你中有我、我中有你，比谁的胳膊粗、气力大的霸权时代将会一去不返。美国政府破坏市场经济规则的行为，只会给美国消费者增加负担，削弱美国企业的竞争力。

“一个事业若对社会有益，就应当任其自由，广其竞争，竞争愈自由、愈普遍，那事业就愈有利于社会。”对亚当·斯密这句名言，美国身居高位的政客们是否还记得？上世纪30年代，美国大幅提高超过2万种外国商品的进口关税，引发美国经济大萧条，这段历史美国政客们更不该忘记。违背市场规律、搞强买强卖，一个国家非但不会“再次伟大”，反而只会在大浪淘沙的历史潮流中自食苦果。

(责编：袁勃)