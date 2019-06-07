原标题：《平“语”近人——习近平喜欢的典故》俄罗斯受众见面会在圣彼得堡举行

新华社圣彼得堡6月7日电（记者鲁金博）6月6日，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》俄罗斯受众见面会在圣彼得堡新城电台举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，俄罗斯总统地区经济一体化顾问格拉济耶夫，俄罗斯卫星通讯社国际合作局局长普什科夫，以及100多位来自莫斯科和圣彼得堡的政府、工商、媒体等各界人士出席交流活动。

慎海雄在回答圣彼得堡受众提问时表示，习近平主席与普京总统共同签署的《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，标志着两国关系提质升级、揭开了新篇章。在当今复杂严峻的国际环境下，站在两国关系历史新起点，两国媒体要承担更大责任，推动社会、经济、文化的发展。《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（俄语版）节目在俄播出后获得广泛的良好受众反应，充分说明双方媒体合作潜力巨大。节目所传达的习近平主席治国理政的理念，对于外国受众了解当代中国很有助益。

格拉济耶夫指出，习近平主席从中华传统文化中汲取智慧并将其运用于治国理政，这些宝贵经验也给俄罗斯经济社会的发展带来了启示。他同时表示，在俄中两国的交往过程中存在广泛的相互理解，没有任何分歧。正义和公平是两国文化的共同精髓。因此，以《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（俄语版）为代表的文化交流项目对于两国民众均具有很强的吸引力。

《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（俄语版）是由中央广播电视总台精心制作推出的多媒体节目。除全俄广播电视公司新闻频道、圣彼得堡大亚洲电视等连续播出外，20集音频节目已在圣彼得堡新城电台完成首轮播出。系列音频节目分为“家风”“为民”“立德”等主题，聚焦习近平主席在一系列重要讲话、文章、谈话中引用过的中国古籍中的经典名句，通过原声再现、名句解析、引申故事等内容呈现，从一个侧面向俄罗斯受众反映习近平主席治国理政的要义，以民为本、家国天下的情怀，展示中华优秀传统文化的博大精深。

在当天活动上，慎海雄还向格拉济耶夫颁发“中俄头条”智库专家委员会俄方总顾问聘书。

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