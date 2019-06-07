特雷莎·梅正式辞去执政党党魁职务

英国首相特雷莎·梅6月7日正式辞去执政党保守党领导人一职，但她将继续留任首相，直到新首相产生。新华社发（阿尔贝托·佩扎利摄）

新华社伦敦6月7日电（记者桂涛）英国首相特雷莎·梅7日正式辞去执政党保守党领导人一职，但她将继续留任首相，直到新首相产生。

英国首相府发言人7日告诉新华社记者，特雷莎·梅当日尚无任何发表公开声明或举行新闻发布会的安排。他说，梅将继续担任保守党代理党魁，直至新的党领袖产生。

英国此前与欧盟达成的“脱欧”协议已3次遭英国议会下院投票否决。为打破“脱欧”僵局，特雷莎·梅上月承诺提前卸任。

英国首相特雷莎·梅6月7日正式辞去执政党保守党领导人一职，但她将继续留任首相，直到新首相产生。新华社发（阿尔贝托·佩扎利摄）

根据规定，首相卸任后将由执政党选举产生的新领导人接替。新首相人选需经女王批准，任期至下次大选。

保守党新领导人选举程序将于10日正式启动。新领导人将通过多轮党内选举产生，预计胜出者将在7月底产生。

英国舆论认为，下届首相职位的有力竞争者包括英国前外交大臣、“脱欧派”领军人物鲍里斯·约翰逊，环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫，外交大臣杰里米·亨特等。

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