特雷莎·梅正式辞去执政党党魁职务

英国首相特雷莎·梅6月7日正式辞去执政党保守党领导人一职，但她将继续留任首相，直到新首相产生。新华社发（阿尔贝托·佩扎利摄）
新华社伦敦6月7日电（记者桂涛）英国首相特雷莎·梅7日正式辞去执政党保守党领导人一职，但她将继续留任首相，直到新首相产生。
英国首相府发言人7日告诉新华社记者，特雷莎·梅当日尚无任何发表公开声明或举行新闻发布会的安排。他说，梅将继续担任保守党代理党魁，直至新的党领袖产生。
英国此前与欧盟达成的“脱欧”协议已3次遭英国议会下院投票否决。为打破“脱欧”僵局，特雷莎·梅上月承诺提前卸任。
英国首相特雷莎·梅6月7日正式辞去执政党保守党领导人一职，但她将继续留任首相，直到新首相产生。新华社发（阿尔贝托·佩扎利摄）
根据规定，首相卸任后将由执政党选举产生的新领导人接替。新首相人选需经女王批准，任期至下次大选。
保守党新领导人选举程序将于10日正式启动。新领导人将通过多轮党内选举产生，预计胜出者将在7月底产生。
英国舆论认为，下届首相职位的有力竞争者包括英国前外交大臣、“脱欧派”领军人物鲍里斯·约翰逊，环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫，外交大臣杰里米·亨特等。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】