原标题：美媒报道 美制造业因关税战举步维艰

参考消息网6月7日报道美国《华尔街日报》网站6月3日报道称，由于制造商持续面临贸易紧张局面，而且其他主要经济体制造业活动严重减弱，美国制造业5月份增长放缓。

美国供应管理学会（ISM）发布的5月份工厂活动指数降至52.1，是2016年10月以来的最低点。该指数高于50表明经济活动扩张，低于50则表明经济收缩。

ISM制造业调查委员会主席蒂莫西·菲奥里说：“在这个季度接近尾声时我们遇到了一些相当大的阻力。”他指的是对中国商品征收的更高关税以及从6月10日开始对墨西哥进口产品征收关税的威胁。

5月份的制造业数字略低于经济学家的预期。由于特朗普政府考虑对进口产品征收新的关税带来了不确定性，制造业活动指数出现下滑。这个数字在6个月前曾高达58.8。

另外，随着贸易紧张局势拖累全球市场上的企业，一系列外国采购经理人指数（PMI）近几个月来出现了更大范围的放缓。

由于生产停滞，新订单减少，摩根大通5月份的全球制造业PMI下滑至2012年底以来的最低水平。

美国全国制造商协会首席经济学家查德·穆特雷说：“这确实说明了我们过去一年中看到的全球经济环境的疲软程度。”

美国制造业第二季度初陷入困境，工厂正准备迎来自2016年以来最疲软的年内表现。

衡量美国制造业活动的另一个指标5月份跌至10年来的最低点。IHS马基特公司5月份的美国制造业PMI为50.5，是2009年9月以来的最低水平。

由于美国对中国输美商品征收关税，加上美元坚挺使美国出口产品变得更加昂贵，美国制造商面临着许多零部件和金属价格上涨的问题。

尽管制造业在美国国内生产总值中所占份额很小，但该行业对全球需求的变化高度敏感，这使之成为美国经济的风向标。

由于消费者担心贸易紧张局势再度升级，5月底美国家庭信心指数相比本月早些时候有所下降。

密歇根大学5月份的消费者调查显示，提高进口商品关税将导致消费品价格上涨，从而削弱消费者的乐观情绪。

零售商说，贸易紧张局势和关税可能抑制顾客的购买欲。

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