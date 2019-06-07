原标题：美智库文章：美在对华贸易战中错得离谱

参考消息网6月6日报道 美国外交学会网站5月31日发表了题为《特朗普对中国商品征收关税收入的130%现在流向愤怒的农民》的文章。现将文章内容摘编如下：

特朗普总统本月发推文说：“我对美国一年有超过1000亿美元的关税进入国库感到非常高兴。”这笔钱“对美国很好，对中国不利！”

令人遗憾的是，总统算账错得离谱。首先，他去年对中国商品征收关税进入美国政府口袋的数额不到他所说的十分之一。其次，那些关税不是中国支付的，而是由进口中国商品的美国企业支付的。

特朗普的关税说法有一个更大的缺陷。去年美国政府承诺向美国农民支付96亿美元，以弥补中国关税报复造成的损失。这比特朗普从对中国商品征收关税获得的收入多10亿美元左右。因此，关税最终不仅损害了美国企业和消费者，还让政府付出高昂代价。从“美国国库”拿出来弥补农民损失的钱，超过了从美国进口商那里进入国库的钱。

我们曾预测，由于农民是特朗普选民基础的重要组成部分，随着贸易战拖延下去，农民损失将增加。我们的预测是正确的。

从去年开始，特朗普的“关税赤字”进一步扩大。美国农业部刚刚宣布了一项160亿美元的救助计划，以救助受贸易战影响的农民。在与中国进行了仅10个月的贸易战后，为应对迄今为止受到的损失，美国对农民的补贴将使“美国国库”消耗250多亿美元。与此同时，对中国商品加征关税迄今只从美国进口商那里征收到190多亿美元的税款，这比获准补贴给农民的钱少了60亿美元。

展望未来，特朗普的关税赤字非但没有缩小的迹象，反而在增加。就在本周，有迹象显示，中国将再次停止购买美国大豆，此举将进一步重创美国的农业部门。此举很可能引发进一步的农业救助行动。

特朗普总统去年曾说：“贸易战有好处，也很容易取胜。”这一概括真是大错特错了。

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