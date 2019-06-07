原标题：匈牙利沉船失踪者减至8名 已致18名韩国人遇难

中新网6月7日电 据韩国媒体7日报道，匈牙利多瑙河沉船事故失踪者遗体陆续被发现，目前韩国遇难者人数增至18人，失踪者减至8人。

报道称，当地时间6日下午6时30分许，一具男性遗体在距离事发地约4公里处被发现。匈牙利当局表示，经确认，这是此次沉船事故中失踪的匈牙利男性遗体。但匈牙利当局并未说明这是沉没游船船长的遗体，还是船员的遗体。

当地时间2019年6月3日，匈牙利布达佩斯，救援人员持续搜寻沉船事故失踪者。5月30日，匈牙利警方在记者会上表示，在多瑙河上沉没的“Habelany号”游船在航行过程中突然改变前进方向，与后方驶来的大型游轮相撞，游船被撞翻后仅7秒钟即沉没。

此前，另有两具失踪韩国游客的遗体先后被发现。一名60多岁韩国男性和30多岁韩国女性的遗体分别在沉船事故事发地下游5.8公里处和40公里处被发现。

失事游船共搭载35名乘客，其中有33名韩国人、2名匈牙利人。由此，此次沉船事故韩国遇难者人数增至18人，失踪者减至8人。

目前，涉案游船“维京西格恩号”( Viking Sigyn)正返回布达佩斯。据悉，“维京西格恩号”不是因为此次事故的调查或扣押程序而返回，而是根据原来的航行计划正常航行。

但由于匈牙利警方表示，需要确保更多证据，因此还不能排除“维京西格恩号”将再次接受调查的可能性。

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