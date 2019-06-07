新华社伦敦6月6日电 综述：“脱欧”不确定性影响英国经济整体表现

新华社记者孙晓玲 王慧慧 桂涛

英国市场调查机构IHS马基特日前公布的数据显示，英国今年5月三个主要行业采购经理指数（PMI）综合表现不佳，表明“脱欧”带来的不确定性正对英国经济整体表现造成影响。

数据显示，英国5月服务业PMI较前一个月小幅上升至51，为三个月以来的最高值，但制造业和建筑业PMI均低于荣枯线50，意味着这两大行业出现萎缩。其中，制造业PMI从前一个月的53.1跌至49.4，自2016年7月以来首次跌破荣枯线。

IHS马基特经济学家克里斯·威廉姆森表示，尽管服务业保持增长，但其扩张速度仍然令人失望，未能抵消制造业和建筑业的颓势。威廉姆森认为，PMI整体数据表明，英国经济今年第二季度仍接近停滞。“在‘脱欧’带来不确定性的背景下，英国企业在支出和投资上仍十分谨慎，这加剧了全球经济放缓对英国的负面影响。”

另外，英国国家统计局4日公布的数据显示，2019年第一季度，涉及英国企业的并购数量和金额“显著下滑”。其中，外国企业并购英国企业的总金额为63亿英镑（1英镑约合1.27美元），较前一个季度的388亿英镑显著减少；英国企业并购外国企业的总金额为54亿英镑，同样远低于前一个季度的105亿英镑；英国企业间的并购总金额为14亿英镑，也低于前一个季度的56亿英镑。

分析人士普遍认为，英国国内政局不明朗、“脱欧”带来的不确定性增大，加上世界经济放缓、国际贸易环境恶化，导致英国经济趋于疲软。

5月24日，英国首相特雷莎·梅宣布将于6月7日辞去保守党领导人一职，但将留任首相至保守党新领导人产生。多家英国媒体分析，在可能的新首相人选中，“脱欧派”优势明显，这或将增加英国“无协议脱欧”的可能。

英国经济界人士正密切关注新首相人选的“脱欧”立场。英国工业联合会在一封公开信中表示，下任首相必须寻求达成“脱欧”协议，以避免“脱欧”对企业造成严重损害。该机构表示，绝大多数企业无法为“无协议脱欧”做好准备，特别是那些无力承担昂贵、复杂应急预案的中小企业。

不少机构警告，面对持续不确定性，投资者正将目光转向其他国家。

(责编：贾文婷、杨牧)